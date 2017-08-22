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    Son dakika: Eski Milli kaleci Ömer Çatkıç FETÖ'den gözaltında

    Hürriyet Haber
    22 Ağustos 2017 - 10:37Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 11:28

    Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı. Bir itirafçı ifadesi yönünde hakkında soruşturma başlatılan Çatkıç’ın ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Çatkıç en son beIN Sports'da yorumculuk yapıyordu.

    Ömer Çatkıç hakkında bir itirafçının beyanları üzerine yapılan incelemede örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü'nün talimatı üzerine sabah saatlerinde adresinde gözaltı işlemi yapılan 43 yaşındaki Çatkıç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ünlü kalecinin evinde arama yapıldı. BeIN Sports'da yorumculuk yapan Ömer Çatkıç'ın Bursaspor ile ilgisi olmamasına rağmen kulübün 2010 yılındaki şampiyonluk kutlama anında fotoğraf karesine girmesi dikkat çekmişti.

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    Etiketler: Ömer Çatkıç , FETÖ , Gözaltı
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