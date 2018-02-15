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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Tolga YILDIRIM (DHA)
15.02.2018 - 12:00, Son Güncelleme:

Eski milli futbolcu öldükten sonra örnek oldu

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Antalyasporlu eski futbolcu, genç ve ümit milli takım forması da giyen Muhammet Tanju Çetinkaya'nın (66), kalp krizi sonucu beyin ölümü gerçekleşti. Çetinkaya'nın vasiyeti üzerine organları bağışlandı.

Antalyaspor'da, 1972- 1974 yıllarında forma giyen ve kırmızı beyazlı kulübün, milli takımlara gönderdiği ilk futbolcu olan Muhammet Tanju Çetinkaya, dün gece Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirilen Çetinkaya'nın beyin ölümü gerçekleşti. Genç ve ümit milli futbol takımı forması da giyen Çetinkaya'nın vasiyeti üzerine organları bağışlandı. Muhammet Tanju Çetinkaya'dan alınan 2 böbrek ve karaciğer, nakil bekleyen hastalar için umut oldu.

Evlenmeyen ve tek başına yaşamını sürdüren Çetinkaya için saat 15.00'te Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'nde tören düzenlenecek. Muhammet Tanju Çetinkaya'nın cenazesi, ikindi vakti Muratpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ANTALYASPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan Antalyaspor'un resmi internet sitesinden de başsağlığı mesajı yayımlandı. Mesajda, "Antalyaspor’umuzun eski futbolcularından, genç ve ümit milli Takım formalarımızı da giyen Tanju Çetinkaya vefat etmiştir. Cenazesi Muratpaşa Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Andızlı Mezarlığı'na defnedilecektir. Cenaze namazı öncesinde Hasan Subaşı Tesislerimizde tören düzenlenecektir. Merhuma rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" denildi. 

 

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