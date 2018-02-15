Eski milli futbolcu öldükten sonra örnek oldu
Antalyasporlu eski futbolcu, genç ve ümit milli takım forması da giyen Muhammet Tanju Çetinkaya'nın (66), kalp krizi sonucu beyin ölümü gerçekleşti. Çetinkaya'nın vasiyeti üzerine organları bağışlandı.
Antalyaspor'da, 1972- 1974 yıllarında forma giyen ve kırmızı beyazlı kulübün, milli takımlara gönderdiği ilk futbolcu olan Muhammet Tanju Çetinkaya, dün gece Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirilen Çetinkaya'nın beyin ölümü gerçekleşti. Genç ve ümit milli futbol takımı forması da giyen Çetinkaya'nın vasiyeti üzerine organları bağışlandı. Muhammet Tanju Çetinkaya'dan alınan 2 böbrek ve karaciğer, nakil bekleyen hastalar için umut oldu.
Evlenmeyen ve tek başına yaşamını sürdüren Çetinkaya için saat 15.00'te Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'nde tören düzenlenecek. Muhammet Tanju Çetinkaya'nın cenazesi, ikindi vakti Muratpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
ANTALYASPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Öte yandan Antalyaspor'un resmi internet sitesinden de başsağlığı mesajı yayımlandı. Mesajda, "Antalyaspor’umuzun eski futbolcularından, genç ve ümit milli Takım formalarımızı da giyen Tanju Çetinkaya vefat etmiştir. Cenazesi Muratpaşa Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Andızlı Mezarlığı'na defnedilecektir. Cenaze namazı öncesinde Hasan Subaşı Tesislerimizde tören düzenlenecektir. Merhuma rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" denildi.
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