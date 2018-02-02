Eski mesai arkadaşına son görev

Cenaze için Ankara'dan İstanbul'a gelen Erdoğan, Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına katıldı.

Eşi Emine Erdoğan ile camiye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bekir Sıtkı Albayrak'ın oğlu Ömer Albayrak'a başsağlığı dileğinde bulundu.



Emine Erdoğan da Albayrak'ın eşi Neriman Albayrak'ın yanına geçerek acısına ortak oldu. Cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski mesai arkadaşının tabutuna omuz verenler arasında yer aldı. Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden biri olan 68 yaşındaki Bekir Sıtkı Albayrak önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.