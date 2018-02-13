Eski mankenin milyonluk davasında önemli gelişme! Eşini ihbar etmişti

Ebru Destan, beş yıllık eşi Mete Okay İnan'a boşanma davası açmış, eski manken, "Mesleğimi yaptırmıyor ve şiddet görüyorum" dediği eşinden 2.5 milyon lira tazminat istemişti. Destan'ın bu ifadeleri sonrası İnan, Destan'dan şikayetçi oldu. İstanbul Aile Mahkemesi'nde yaklaşık iki ay önce dava açan Destan; dilekçesinde, eşinin kendisine ve oğullarına ilgi göstermediğini öne sürdü.



Eski manken, İnan'ın tartıştıkları zaman kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu, ayrıca mesleğini yapmasına izin vermediğini iddia etti. Mete Okay İnan, eşinin kendisine iftira attığını, eşiyle arasında hiçbir zaman darp olayı yaşanmadığını ileri sürerek, savcılığa başvurdu. İnan, Destan'ın verdiği röportajlar sonrası kamuoyunda küçük düşürüldüğünü ve kişilik haklarının zedelendiğini belirtti. Destan'ın, kendisi hakkında söyledikleri nedeniyle cezalandırılmasını isteyen İnan'ın şikayeti sonrası eski manken Ebru Destan hakkında soruşturma başlatıldı.

TAKİPSİZLİK ÇIKTI



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Destan'ın şikayeti takipsizlik kararıyla sonuçlandırıldı. Savcılık kararında, Destan'ın iddia ettiği gibi hakaret söyleminin bulunmadığı kaydedildi. Sabah