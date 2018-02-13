Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Eski mankenin milyonluk davasında önemli gelişme! Eşini ihbar etmişti

    Eski mankenin milyonluk davasında önemli gelişme! Eşini ihbar etmişti

    Hürriyet Haber
    13.02.2018 - 05:58 | Son Güncelleme:

    Ebru Destan’ın “Şiddet görüyorum” diyerek boşanma davası açtığı eşi Okay İnan, Destan’dan şikayetçi oldu. Mahkeme, Destan’ın açtığı dava için takipsizlik verdi

    Ebru Destan, beş yıllık eşi Mete Okay İnan'a boşanma davası açmış, eski manken, "Mesleğimi yaptırmıyor ve şiddet görüyorum" dediği eşinden 2.5 milyon lira tazminat istemişti. Destan'ın bu ifadeleri sonrası İnan, Destan'dan şikayetçi oldu. İstanbul Aile Mahkemesi'nde yaklaşık iki ay önce dava açan Destan; dilekçesinde, eşinin kendisine ve oğullarına ilgi göstermediğini öne sürdü.

    Eski manken, İnan'ın tartıştıkları zaman kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu, ayrıca mesleğini yapmasına izin vermediğini iddia etti. Mete Okay İnan, eşinin kendisine iftira attığını, eşiyle arasında hiçbir zaman darp olayı yaşanmadığını ileri sürerek, savcılığa başvurdu. İnan, Destan'ın verdiği röportajlar sonrası kamuoyunda küçük düşürüldüğünü ve kişilik haklarının zedelendiğini belirtti. Destan'ın, kendisi hakkında söyledikleri nedeniyle cezalandırılmasını isteyen İnan'ın şikayeti sonrası eski manken Ebru Destan hakkında soruşturma başlatıldı.

    TAKİPSİZLİK ÇIKTI

    Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Destan'ın şikayeti takipsizlik kararıyla sonuçlandırıldı. Savcılık kararında, Destan'ın iddia ettiği gibi hakaret söyleminin bulunmadığı kaydedildi. Sabah

    Etiketler: Ebru Destan , Mete Okay İnan , Boşanma davası , tazminat , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri