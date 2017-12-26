Eski lidere af ülkeyi karıştırdı

Kuczynski, “insani nedenlerden ötürü” Fujimori’yi serbest bırakma kararı aldığını belirtti. 2000 yılında Peru’dan kaçan Fujimori, 2007’de Şili’de tutuklanarak ülkesine iade edilmişti. Eski devlet başkanı, görevdeyken ölüm timleri kurmaktan suçlu bulunmuştu. İnsan hakları örgütleri ve Perulu muhalifler bu karara tepki gösterdi.

UTANÇ İTTİFAKI

Eski Başbakan Pedro Cateriano, af kararını “Demokrasiye ve insan haklarına ihanet eylemi” diye tanımladı. Cateriano, “Diktatörü affetmek insani bir eylem değildir. Yüz kızartıcı siyasi bir ittifak var” dedi. ABD’deki Harvard Üniversitesi’nden siyaset uzmanı Steven Levitsky, Alberto Fujimori’nin serbest bırakılmasının kızı Keiko Fujimori’nin lideri olduğu Halk Gücü partisinin liderliği konusunda tartışma çıkaracağı değerlendirmesini yaptı.