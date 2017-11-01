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    Eski kulaklık girişleri telefondan kaldırıldı, Microsoft çözüm buldu!

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 08:20 | Son Güncelleme:

    Apple, Motorola, Google ve diğerleri şu sıralar telefonlarındaki kulaklık girişini kaldırıp, yeni teknolojiler peşinde koşmakla meşguller. Ancak Microsoft'un aldığı yeni bir patent, tüm devleri bu yoldan geri döndürme potansiyeline sahip.

    Microsoft'un 2016'da aldığı, MSPowerUser tarafından fark edilen patent, bir kısmı dışarıda duran bir kulaklık girişi tarif ediyor. Giriş kullanılmadığında düzleşiyor, kullanıldığında dışa doğru genişliyor. Böylece kulaklık girişi, standart bir 3,5 mm'lik girişten daha az yer kaplıyor.

    Eski kulaklık girişleri telefondan kaldırıldı, Microsoft çözüm buldu

    Kulaklık girişinin kaldırılmasının nedeni, telefonların gövdesini daha ince hale getirmek. Patent bu şekilde en önemli sorunu çözmüş oluyor. Kulaklık girişi kullanılmadığında telefon düz göründüğü için, cihazın görünümünü olumsuz etkilemiyor.

    Eski kulaklık girişleri telefondan kaldırıldı, Microsoft çözüm buldu

    Patent, bu iş için kullanılabilecek üç farklı esnek maddeden bahsediyor. Her zaman olduğu gibi, bu patentin de gerçeğe dönüşmesine kesin gözle bakamıyoruz. Özellikle de Microsoft'un şimdilik telefon üretmeyi durdurduğunu düşündüğümüzde. Yine de kulaklık girişi için çözümlerin olduğunu görüyoruz ve diğer üreticiler, benzer bir çözümle karşımıza çıkabilirler.

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