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    Eski kız arkadaşının çantasını gasp eden şüpheli yakalandı

    AA
    07.01.2018 - 21:52 | Son Güncelleme:

    Sakarya'da, yüzüne taktığı maskeyle eski kız arkadaşı olduğu belirtilen kişinin çantasını gasbettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

    Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, sabah işe gitmek için evden çıkan bir genç kızın çantasının gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

    Polis, araştırma sonucu olayı, genç kızın mahkemelik olduğu eski erkek arkadaşı M.A.V'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis ekipleri, şüpheliyi gasbettiği malzemelerle kısa sürede yakaladı.

    Eski kız arkadaşının çantasını gasp eden şüpheli yakalandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    M.A.V'nin gasp sırasında tanınmamak için yüzüne maske taktığı öğrenildi.

    Etiketler: sakarya
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