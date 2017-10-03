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    Eski Kaymakama FETÖ'den gözaltı

    SAMSUN (AA)
    03.10.2017 - 18:36 | Son Güncelleme:

    Sinop'un eski Dikmen Kaymakamı Soner Özer, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, Dikmen Kaymakamlığının ardından Ardahan Valilik Müşavirliğine atanan ancak göreve başlamadan açığa alınan Özer hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. 

    Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan Özer'in örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edildi. 

    Özer'in emniyetteki işlemleri sürüyor. 

    Etiketler: Soner Özer , FETÖ , gözaltı
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