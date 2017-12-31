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    Eski Katalan liderden müzakere çağrısı

    AA
    31.12.2017 - 13:13 | Son Güncelleme:

    Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya hükümetine “meşru seçim sonuçlarını tanıma ve siyasi müzakerelere başlama” çağrısında bulundu.

    KATALONYA’nın tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası görevden alınan ve hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından Brüksel’e kaçan eski yerel yönetim başkanı Puigdemont, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    Katalonya’da “21 Aralık’ta gerçekleştirilen meşru seçim sonuçlarını İspanya merkezi hükümetinin kabul etmesi gerektiğini” belirten Puigdemont, “Başkan olarak, İspanya hükümeti ve destekçilerinin Katalanların ellerinden izinsiz biçimde aldıkları her şeyi iade etmelerini talep ediyorum” ifadesini kullandı.
    Katalonya bölgesinin halen meşru lideri olduğunu iddia eden Puigdemont, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’a krizin çözümüne yönelik siyasi müzakerelere başlaması çağrısında bulundu. Puigdemont, seçimde herkesin kendini ifade edebildiği değerlendirmesinde bulunarak, “Rajoy, sonuçları kabul etmek için ne bekliyor?” yorumunu yaptı.

    Etiketler: Carles Puigdemont
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