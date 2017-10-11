Eski İstanbul’un en meşhur buluşma yerleri

Çamlıca Tepesi
260 metrelik tepedeki konumu sayesinde harika bir manzaraya sahiptir. Aşıklar Tepesi olarak da bilinir. Gidenleri büyüleyen Tepe, dinlenirken keyif alınan meşhur buluşma alanlarından sadece bir tanesidir. Eski İstanbul’da aşıkların özellikle tercih ettiği bu yerde huzurla oturabilir, manzaraya dalabilir, restoranlarda da yemek yiyebilirsiniz.
Gülhane Parkı
Eski İstanbul’un aşıklarının tercih ettiği en gözde mekandır Gülhane parkı. Kim bilir o koskoca ağaçlar kaç aşka, ayrılığa, kahkahalara şahit oldu? Eminönü’nde yer alan park hala birçok insanın gözde buluşma mekanlarındandır. Ayrıca Osmanlı döneminde saraya gül yetiştirmek için kullanılan, tam anlamıyla tarih kokan bir mekandır.
Fenerbahçe Parkı
Kadıköy’ün Fenerbahçe semtinde yer alan park, eski İstanbul’un en meşhur buluşma yerlerinden biridir. Eskiden beri pek çok İstanbullu’nun tercih ettiği Fenerbahçe Parkı hala anılara şahitlik ediyor. Farklı ağaç türlerine ev sahipliği yapan parkta hala huzurlu saatler geçirmek mümkün.
Yıldız Parkı
Beşiktaş’ta yer alan Yıldız Parkı, 1941’de halka açıldığından beri birçok insan için buluşma yeri. Şehrin gürültüsünden kaçıp, el ele yürümek, dinlenmek için de birebir. Malta ve Çadır köşklerine sahip olan koru, görkemli ağaçlarla yaşanmışlıklara ev sahipliği yaptığını size derinden hissettiriyor.
Çınaraltı/Kuzguncuk
Mahalle kültürünün yerleşmiş olduğu dönemlerde, yeşil ve mavinin tonlarına doymak için gelirmiş insanlar buraya. Geçmişte birçok farklı kültürden insanın bir arada bulunduğu bu sokaklarda bu nedenle gezerken çan sesi de duyarsınız, ezan sesi de… Güler yüzlü insanlarla karşılaşmak ise garantidir.
Emirgan Korusu
Baltalimanı ve İstinye arasındaki konumda yer alan Emirgan Korusu, eski aşıkların buluşma mekanlarından biri. Eski İstanbul’da bülbülleriyle ünlüymüş bu güzel koru. Şuan ise lale festivallerine ev sahipliği yapıyor ve yeniden birçok insanın uğrak yeri haline geldi. Özenli süslemeleriyle yazın ayrı kışın ayrı güzel olan koru yine en meşhur buluşma noktalarından biri.
Baylan Pastanesi
Ve evet annelerimizin babalarımızın anlattığı pastane anılarında sıkça yer alan bir pastane var sırada; Baylan pastanesi. Kendisi eski İstanbul’un en çok tercih edilen buluşma noktalarından biridir. Beyoğlu’nda 1928 yılında açılan pastanenin, gençliğini İstanbul’da geçirmiş biri için anlamı büyüktür.
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