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Eski İstanbul’un en meşhur buluşma yerleri

Koskoca İstanbul, her sokakta farklı bir kimliğe bürünür ve sevdirir kendini… Gülüşmelere, ağlamalara, belki ayrılıklara belki de yeni aşklara yelken açanların konup geçtiği o yerlerde buluşuruz hala sevdiklerimizle. Düşündünüz mü kimler geldi, kimler geçti bu yollardan diye? İşte eskiye gitmek, eskiye dokunmak istediğinizde gidebileceğiniz İstanbul’un en meşhur 7 buluşma noktası.

Kaynak: Doğan Burda
11.10.2017 - 12:32

Çamlıca Tepesi

260 metrelik tepedeki konumu sayesinde harika bir manzaraya sahiptir. Aşıklar Tepesi olarak da bilinir. Gidenleri büyüleyen Tepe, dinlenirken keyif alınan meşhur buluşma alanlarından sadece bir tanesidir. Eski İstanbul’da aşıkların özellikle tercih ettiği bu yerde huzurla oturabilir, manzaraya dalabilir, restoranlarda da yemek yiyebilirsiniz.

Eski İstanbul’un en meşhur buluşma yerleri

Gülhane Parkı

Eski İstanbul’un aşıklarının tercih ettiği en gözde mekandır Gülhane parkı. Kim bilir o koskoca ağaçlar kaç aşka, ayrılığa, kahkahalara şahit oldu? Eminönü’nde yer alan park hala birçok insanın gözde buluşma mekanlarındandır. Ayrıca Osmanlı döneminde saraya gül yetiştirmek için kullanılan, tam anlamıyla tarih kokan bir mekandır.

Eski İstanbul’un en meşhur buluşma yerleri

Fenerbahçe Parkı

Kadıköy’ün Fenerbahçe semtinde yer alan park, eski İstanbul’un en meşhur buluşma yerlerinden biridir. Eskiden beri pek çok İstanbullu’nun tercih ettiği Fenerbahçe Parkı hala anılara şahitlik ediyor. Farklı ağaç türlerine ev sahipliği yapan parkta hala huzurlu saatler geçirmek mümkün.

Eski İstanbul’un en meşhur buluşma yerleri

Yıldız Parkı

Beşiktaş’ta yer alan Yıldız Parkı, 1941’de halka açıldığından beri birçok insan için buluşma yeri.  Şehrin gürültüsünden kaçıp, el ele yürümek, dinlenmek için de birebir. Malta ve Çadır köşklerine sahip olan koru, görkemli ağaçlarla yaşanmışlıklara ev sahipliği yaptığını size derinden hissettiriyor.

Eski İstanbul’un en meşhur buluşma yerleri

Çınaraltı/Kuzguncuk

Mahalle kültürünün yerleşmiş olduğu dönemlerde, yeşil ve mavinin tonlarına doymak için gelirmiş insanlar buraya. Geçmişte birçok farklı kültürden insanın bir arada bulunduğu bu sokaklarda bu nedenle gezerken çan sesi de duyarsınız, ezan sesi de… Güler yüzlü insanlarla karşılaşmak ise garantidir.

Eski İstanbul’un en meşhur buluşma yerleri

Emirgan Korusu

Baltalimanı ve İstinye arasındaki konumda yer alan Emirgan Korusu, eski aşıkların buluşma mekanlarından biri. Eski İstanbul’da bülbülleriyle ünlüymüş bu güzel koru. Şuan ise lale festivallerine ev sahipliği yapıyor ve yeniden birçok insanın uğrak yeri haline geldi. Özenli süslemeleriyle yazın ayrı kışın ayrı güzel olan koru yine en meşhur buluşma noktalarından biri.

Eski İstanbul’un en meşhur buluşma yerleri

Baylan Pastanesi

Ve evet annelerimizin babalarımızın anlattığı pastane anılarında sıkça yer alan bir pastane var sırada; Baylan pastanesi. Kendisi eski İstanbul’un en çok tercih edilen buluşma noktalarından biridir. Beyoğlu’nda 1928 yılında açılan pastanenin, gençliğini İstanbul’da geçirmiş biri için anlamı büyüktür.

Eski İstanbul’un en meşhur buluşma yerleri

 

 

 

 

 

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Etiketler: Eski İstanbul’un en meşhur buluşma yerleri , eski istanbul , Hayat
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