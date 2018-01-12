Eski iPhone modeli kullananlara kötü haber

Eski iPhone kullanan Pokémon Go fanları, yakında gelecek bir güncelleme ile oyunun cihazlarında çalışmayı durdurduğunu görecekler. Niantic, oyun güncellemesinin 28 Şubat'ta yayılmaya başlayacağını ve iOS 11 desteklemeyen Apple cihazların geliştirmeleri kaldıramayacağını söylüyor.

Güncelleme ile gelecek olan geliştirmeler arasında yeni bir AR Plus modu bulunuyor. Bu mod, iOS 11 ve ARKit ile gelen daha gelişmiş artırılmış gerçeklik öğeleri kullanıyor.





Peki oyun bu AR Plus'ı ne şekilde kullanacak? Artık pokémonların dünyada sabit bir yeri olacak, yani oyuncular onları yanlarına gidip görebilecekler. Ayrıca, pokémonların sabit bir yerinin olması artık oyuncunun varlığını hissedecekleri anlamına da geliyor. Vahşi bir pokémona fazla yaklaştığınızda sizden kaçabilecek. Vahşi pokémonların yanında bir farkındalık ölçüsü görünecek ve bu dolduğunda pokémon, siz onu yakalayamadan kaçacak.

28 Şubat'tan itibaren iOS 11 güncellemesi alamayan Apple cihazlar (iPhone 5, iPhone 5C, üçüncü ve dördüncü nesil iPad'ler, iPad mini ve iPad 2) Pokémon Go hesaplarına erişemeyecekler.

Hesabınız kaybolmayacak ama oyuna devam etmeniz için yepyeni bir iPhone'a ihtiyacınız olacak. Belki bunu yeni bir Pokédex almak gibi de düşünebilirsiniz.



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