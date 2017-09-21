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    Eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak serbest bırakıldı

    İHA
    21.09.2017 - 00:49 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 00:53

    Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

    2010- 2014 yılları arasında Zonguldak Emniyet Müdürü olarak görev yapan Metin Seyfi Sazak, FETÖ soruşturması kapsamında, darbe girişiminin ardından tutuklandı.

    Darbe girişiminden birÿgün önce kente geldiği,ÿgirişiminÿbaşarılı olması durumunda sıkıyönetim valisi olacağı iddia edilen Sazak hakkında, ’Silahlı terör örgütüne üye olma’, ’Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’, ’Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına, Metin Seyfi Sazak ve avukatı katıldı. Duruşmada, tanıklar otel işletmecisi A.İ., H.A. ve A.A. ifade verdi.

    SERBEST BIRAKILDI

    Ardından sanık avukatı, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, tüm delilerin toplanmış olması ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak Sazak’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

    Etiketler: hapis , fetö , zonguldak , Metin Seyfi Sazak
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