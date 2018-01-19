Eski hizmetçisine 12 bin lira ödeyecek

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne iki yıl önce açılan davanın dilekçesinde, davacı Emine Atamtürk’ün 15 Mart 2013’te Murat Dalkılıç’ın evinde hizmetçi olarak işe girdiği ve temizlik, yemek, ütü gibi işleri yaptığı belirtildi. Dilekçe süreç şöyle anlatıldı:
SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILDI
“Atamtürk, 18 ay sonra 5 Ağustos 2014’te işten çıkarıldı. Normal çalışma süresi iş kanunu hükümlerine göre haftalık 45 saati, yani günde 11 saati aşmayacağı kuralı geçerliyken Atamtürk, Dalkılıç’ın keyfi görevlendirmesi doğrultusunda gece 02.00’lere kadar çalıştı. Normal günler saat 11.00’den akşam 18.00’e kadar çalışan Atamtürk, aylık 1800 lira maaş aldı. Maaşını tek seferde ya da banka yoluyla alması gerekirken, haftalık 450 lira şeklinde elden ve Dalkılıç’ın menajeri tarafından verildi. Çalıştığı süre boyunca yapılacağı söylenmesine karşın sigortası da yapılmadı.
MESAJLA İŞTEN ÇIKARILDI
Dolayısıyla asgari geçim indirim ücretinden de yararlanamadı. Dalkılıç, Atamtürk’ü resmi bayram tatillerinde de çalıştırdı. Çalıştığı bayram tatil paraları ödenmedi. Haftada iki gün izin kullanacağı söylenen Atamtürk’e haftada bir gün izin kullandırıldı. İşe girdiği tarihten bu yana aralıksız çalışan Atamtürk, kıdem tazminatına da hak kazandı. Ayrıca Atamtürk’e yıllık izin de verilmedi. Menajeri tarafından mesaj yoluyla işten çıkartılan Atamtürk’e, 15 Temmuz–15 Ağustos 2015 tarihleri arasındaki bir aylık maaşı da ödenmedi. Dalkılıç işveren tarafından kötü niyetle ödenmemiş olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti ve diğer alacaklarımız için şimdilik 520 liranın tahsilini istiyoruz.”
‘İDDİALAR GERÇEK DIŞI, YEMİN EDİLMESİNİ İSTİYORUZ’
Murat Dalkılıç ise bir süre yanında çalışan Atamtürk’ün iddialarının gerçek dışı olduğunu iddia etti. Dalkılıç’ın avukatı iddialarla ilgili şu savunmayı sundu:
“Haftanın en az üç sabahı işe hep geç gelmiştir. Ayda birkaç defa gece 02.00’lere kadar çalıştığı doğru değildir. Murat Dalkılıç, sanatçı olup yılın yarısını şehir dışında geçirmektedir. Durum böyleyken davacının izin kullanmadığını açıklaması iyi niyete aykırıdır. Ayrıca bir yılını doldurmadan akrabasının evliliği nedeniyle bir hafta işe gelmedi. Düğünü olması nedeniyle davalı müvekkilim tarafından ekstra para yardımı aldı. Düğün elbisesi için dahi Atamtürk’e para verdi. Aldığı maaş 1800 lira değil 1200 liradır. Tüm maaşlarını aldı. Son maaşını alamadığı da doğru değil. Bu konuda davacıya yemin teklif edilmesini istiyoruz.”
DAVA KABUL EDİLDİ, TAZMİNAT ÖDEMESİNE KARAR VERİLDİ
Davanın karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Atamtürk’ün avukatı açtıkları davanın kabulünü, Dalkılıç’ın avukatı ise davanın reddini talep etti.
Mahkeme, bilirkişi raporu doğrultusunda yapılan hesaplama sonrası davacı Emine Atamtürk’ün açtığı davayı kabul etti. Mahkeme Dalkılıç’ın haksız fesih nedeniyle 10 bin 800 lira, 20 günlük işçi alacağı ücreti 1200 lira olmak üzere toplamda 12 bin lira tazminatın davacıya ödemesine karar verdi. Mahkeme, Atamtürk’ün bayram, yıllık izin ve asgari geçim indirimi talebinin de reddine karar verdi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün