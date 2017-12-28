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    Eski hakime FETÖ'den 10 yıl...

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 12:51 | Son Güncelleme:

    FETÖ'nün Ankara'daki hâkim yetiştirme evlerinden sorumlu olduğu iddia edilen eski hâkim Fatma Betül Örer, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçu kapsamında 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eşi Vedat Örer ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

    FETÖ/PDY'nin yargı yapılanması çerçevesinde aktif görev aldığı ve örgütün kadınlardan sorumlu ablalarından olduğu iddia edilen eski hâkim Fatma Betül Örer, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eşi ise 7 yıl 6 ay ceza aldı.

    O EVLERDEN SORUMLU

    Sabah'ın haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün yargı yapılanması ile ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında son olarak Gaziosmanpaşa Hâkimi olarak görev yapan Fatma Betül Örer ve eşi Vedat Örer hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla iddianame düzenlenmişti. 15 yıla kadar hapisleri istenen şüphelilerden Fatma Betül Örer'in örgütün Ankara'daki hâkim yetiştirme evlerinden sorumlu kişilerinden birisi olduğu iddia edildi.

    KOD ADI 'MELEK'

    Yargıtay Tetkik Hâkimliği yaptığı dönemde Ankara'daki örgütün kadınlara ait hâkim yetiştirme evlerinin üst sorumlularından birisi olarak görev yaptığı iddia edilen Örer'in kod adı olarak 'Melek' ismini kullandığı kaydedildi. Adalet Akademisi'nde eğitici olarak da görev yapan Örer hakkında hakim adaylarının 'katalog evliliklerinde etkili olduğu yönünde ifade verildi.

    ÖRER'E 10 YIL, EŞİNE 7 YIL 6 AY

    İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Yargıtay eski Cumhuriyet Savcısı olan eşi Vedat Örer ile hâkim karşısına çıkan Fatma Betül Örer son savunmasını yaptı. Her iki şüpheli de suçlamaları reddetti. Hâkim Hulusi Pur başkanlığındaki İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatma Betül Örer'e 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçu kapsamında 10 yıl, eşi Vedat Örer'e ise aynı suç kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Fatma Betül Örer'in aldığı ceza miktarı ve suçunun yoğunluğu ile tutuklu kaldığı süre nazara alınarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

     

     

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    Etiketler: kadın
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