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    Eski Galaxy S5'ler bitcoin üretiyor!

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 07:23 | Son Güncelleme:

    Samsung, eski Galaxy S5 telefonlarını bir araya getirdiği bu ilginç sistemle sanal para madeni kurdu!

    Samsung, eski Galaxy S5'lerinizi değerlendirmeye yönelik ilginç bir yol buldu. 39 telefonu bir araya toplayan ve henüz herkese açık olmayan özel bir işletim sistemiyle çalışan sistem, Bitcoin madenciliği yapıyor.

    Sistemin Bitcoin çıkarma gücü, standart bir masaüstü bilgisayardan bile iyi. Bununla birlikte sistemin elektrik tüketimi karşısında ne kadar verimli olduğu merak konusu. Yine de Samsung, böyle bir makineyi evde oluşturmanızı ise beklemiyor, çünkü asıl amacı eski teknolojilerle neler yapılabildiğini göstermek.

    Eski Galaxy S5ler bitcoin üretiyor

    Bunun yanında firma, Upcycling projesi kapsamında eski bir Galaxy Tab'i Ubuntu'lu bir laptop'a dönüştürdü. Galaxy S3 ile bir akvaryumun iklim durumunu ve PH seviyesini ölçen firma, eski bir akıllı telefonla bir evin girişini koruma altına aldı. Tüm bunlar, eski Samsung'lar için ortaya çıkabilecek yüzlerce, belki binlerce fikrin sadece birkaçı.

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    Etiketler: telefon
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