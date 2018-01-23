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    Eski futbolcu Servet Çetin'in şantaj davasında flaş gelişme

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    23.01.2018 - 15:43 | Son Güncelleme:

    Yurt dışından sipariş ettiği 2 kol saati, 65 şişe parfüm ve 4 cep telefonun parasını isteyen eski kız arkadaşı Serpil Martin’e hakaret ettiği, tehdit ve şantajda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski futbolcu Servet Çetin beraat etti.

    İstanbul 40’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 7 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Servet Çetin ile müşteki Serpil Martin katılmadı. Şikayetlerinin devam ettiğini belirten Martin’in avukatı Nedim Taşdemir, “İşin merkezinde sanığın eylemleri vardır. Sanık ürünlerin bedelini ödememek için iddianamedeki suçları gerçekleştirmiştir. Söz konusu ilişki evliliğe doğru ilerlemekte idi. Daha doğrusu sanık tarafından müvekkilime evlilik vaadiyle yaklaşılmıştı. Bundan faydalanılarak müvekkilimin hisleri kötüye kullanılmıştır. Kaldı ki müvekkilimin maddi sebeplerle bu işe girişmesi için bir neden yoktur. Çünkü kendisi de yeterince maddi gelire sahiptir” dedi.

    HAKARET KARŞILIKLI”

    Servet Çetin’in avukatı Mahir Işıkay ise “Müvekkilim işin merkezinde değildir. Karşılıklı hakaret olduğuna dair detaylı incelememizi yaptık ve yazılı savunmamızı sunduk. Şantaj unsurları oluşmamıştır. Tehdit bakımından ise binlerce mesaj içerisinde tek bir kelime dahi olmadığı halde katılanın akrabası olan kişilerin çelişkili beyanı dışında delil bulunmamaktadır. Bu durumda şüpheden sanığın yararlanması gerektiğini düşünüyoruz. Beraatimizi talep ederiz” diye konuştu.
    Davayı karara bağlayan mahkeme, “Hakaret” eyleminin karşılıklı gerçekleşmesi sebebiyle Çetin’e bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. “Şantaj” suçundan menfaat unsuru oluşmadığından, “Tehdit” suçundan ise delil yetersizliğinden Servet Çetin’in beraatine hükmetti.

     

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    Etiketler: eski sevgili , parfüm , son dakika
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