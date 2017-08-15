Eski futbolcu, prensesle evlenmek için Müslüman oldu

31 yaşındaki Melazyalı prenses Tunku Tun Emine İskenderiye, Pazartesi günü yapılan iki ayrı törenle 28 yaşındaki eski model Dennis Muhammed Abdullah'la (Verbaas) evlendi. Dennis Muhammed Abdullah dinini değiştirerek Müslüman olmuştu.

DEV EKRANDAN YAYINLANDI

Resmi düğün töreni halka açık yapıldı ve 1200 Malezyalı katıldı. Johor Bahru eyaletindeki Dataran Bandaraya meydanına toplanan kalabalık, kurulan dev ekrandan töreni izledi.

OKUNMUŞ SU VE PİRİNÇ SERPİLDİ

Prenses Tunku Tun İskenderiye, Johor Sultanı İbrahim İsmail'in altı çocuğundan biri ve tek kızı. Törende genç prenses, Malezya geleneklerine uygun şekilde babasının onayını ve duasını aldı. Yeni evli çifte daha sonra okunmuş su ve sarı pirinç serpildi.

MÜSLÜMAN OLDU

Fotoğrafta damat Dennis Muhammed Abdullah evlilik yeminini ediyor. Amsterdam yakınlarındaki bir şehirde Dennis Verbaas ismiyle doğan damat, 2005'te dinini değiştirerek Müslüman oldu. Johor'da bir gayrimenkul şirketinde çalışan Dennis Muhammed Abdullah, futbol kariyerinden sonra Singapur'da modellik yapmıştı.

DEV HAZIRLIK YAPILDI

Düğün için Johor'da dev hazırlıklar yapıldı. Saray yeniden dekore edilirken, sokaklar bayraklarla kaplandı. Saray yakınlarındaki konutlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

Malezya'nın güneyindeki Johor ülkede kendi özel ordusu olan tek eyalet. Johor hanedanı büyük bir servete sahip.

MALEZYA'DA BİR CAFEDE TANIŞMIŞLAR

Üç yıldır birlikte olan çift, Malezya'da bir cafede tanışmıştı.

Zarif bir beyaz gelinlik giyen prensesin görkemli mücevherleri ve evlilik yüzüğü dikkat çekti. Geleneklere uygun olarak, geline 22.50 ringgit ( yaklaşık 5 dolar) değerinde bir çeyiz sandığı sunuldu.

Malezyalı prenses, yaptığı açıklamada karı koca olarak yeni bir eve yerleşeceklerini ve yeni bir hayata başlayacaklarını söyledi.

KAYNAK:BBC

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