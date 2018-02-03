Eski futbolcu otomobilinde öldürüldü

İskenderun'da bir alışveriş merkezindeki kafeden gece ayrılan Enes Burak Barış, otomobiline binerek Atatürk Bulvarı’na doğru yola çıktı. Barış, aracıyla saat 02.00 sıralarında İskenderun Diş Hastanesi kavşağından dönerken arkasından takip eden motosikletteki kar maskeli iki kişi tabancayla ateş açtı.

Barış, kafasına isabet eden kurşunla yaşamını yitirirken, otomobili de kavşaktaki kaldırıma çarpıp durdu.

Eski adı İskenderun Demir Çelikspor olan amatör Körfez İskenderunspor’da forma giydiği bildirilen eski futbolcu Enes Burak Barış’ın öldürenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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