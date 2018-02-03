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    Eski futbolcu otomobilinde öldürüldü

    Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay) (DHA)
    03.02.2018 - 14:31 | Son Güncelleme:

    HATAY’ın İskenderun ilçesinde eski amatör futbolcu Enes Burak Barış (27), otomobilinde motosikletli iki kişinin tabancalı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

    İskenderun'da bir alışveriş merkezindeki kafeden gece ayrılan Enes Burak Barış, otomobiline binerek Atatürk Bulvarı’na doğru yola çıktı. Barış, aracıyla saat 02.00 sıralarında İskenderun Diş Hastanesi kavşağından dönerken arkasından takip eden motosikletteki kar maskeli iki kişi tabancayla ateş açtı.

    Barış, kafasına isabet eden kurşunla yaşamını yitirirken, otomobili de kavşaktaki kaldırıma çarpıp durdu.

    Eski adı İskenderun Demir Çelikspor olan amatör Körfez İskenderunspor’da forma giydiği bildirilen eski futbolcu Enes Burak Barış’ın öldürenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Eski futbolcu otomobilinde öldürüldü

    Eski futbolcu otomobilinde öldürüldü

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    Etiketler: Hatay , İskenderun , Enes Burak Barış , son dakika
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