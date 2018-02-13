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    Eski eşten ’Sevgililer Günü’ dehşeti

    DHA
    13.02.2018 - 20:18 | Son Güncelleme:

    Adana'da Mahmut Demirci, Sevgililer Günü nedeniyle barışma teklifine olumsuz yanıt veren eski eşi Zuhal Kırlangıç’ı cadde ortasında pompalı tüfekle vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Kırlangıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Demirci ise yoğun bakımda.

    Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesine Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda meydana geldi.

    Alınan bilgiye göre Mahmut D. (49), bir süre önce boşandığı eşi Zuhal Kırlangıç’ı (47) takip ederek merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda yakaladı. Demirci, Kırlangıç'ın yanına gelerek kendisini çok sevdiğini ve Sevgililer Günü’ne barışmış olarak girmek istediğini söyledi.

    Kırlangıç’ın reddetmesi üzere öfkelenen Demirci, pompalı av tüfeğiyle kadını göğsünden vurdu, ardından da aynı silahla kendisini vurdu. Ağır yaralanan Kırlangıç ve Demirci, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı.

    Çok kan kaybettiği belirtilen Kırlangıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Demirci’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: adana , dehşet , ölüm , son dakika
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