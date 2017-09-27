Eski eşten Mehmet Ali Erbil yorumu

“Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen” başlıklı projenin detaylarını toplantıda Nergis Kumbasar anlattı. Ünlü oyuncu, “Türk Malı” dizisinden eski eşi Mehmet Ali Erbil çıkarıldığı için ayrıldığı iddiası için “Hiçbir alakası yok. Kendi kararım” dedi.





Kumbasar, ünlü şovmen ile şarkıcı Nevin Şimşek arasında yaşanan bebek krizi hakkında ise konuşmak istemedi: “Mehmet Ali’yi değil, bu projeyi konuşalım.”