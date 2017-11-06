Eski eşi ve onun karısı seferber oldu: İstanbul’da hayata tutundu

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre İngiltere’deki doktorların geçen martta durumunun ümitsiz olduğuna dair açıklamalarını dinlemeyen eski kocası Andy Hitchen ve eşi Claire bir yardım kampanyasına öncülük etti. Sonrasında Nicola Hitchen İstanbul’daki “ChemoThermia” kanser tedavi merkezine götürüldü. Gazete, Hitchen’ın yakınlarının bu merkezi tercih etmesinde kurumun kanser tümörlerine karşı kemoterapi ile ısı tedavilerini birleştiren yaklaşımının önemli rol oynadığını yazdı.

Bir ilkokulda idareci olarak çalışan Nicola Hitchen geçtiğimiz temmuz ayında tedavinin ilk aşamasını başarıyla geçti. Kanser ciddi ölçüde geriledi. İlk beş terapinin maliyeti 80 bin sterlin (404 bin TL) oldu. Terapinin devamı için gereken 50 bin sterlin (252 bin TL) için eski eşi ile karısı yeni bir yardım kampanyası başlattı.