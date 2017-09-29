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    Eski düğün fotoğraflarına baktı şoke eden gerçekle karşılaştı!

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 20:04 | Son Güncelleme:

    İngiltere'de geçen yıl eşini kanserden kaybeden Emma Cotillard, eski düğün fotoğrafına baktığında şoke eden bir görüntüyle karşılaştı.

    İngiltere'de yaşayan Emma Cotillard geçen yıl mayıs ayında eşi Justin Cotillard'ı kansere kurban verdi. Eşinin hasta olduğu dönemde 7 aylık hamile olan kadın bir anda gelen hastalık sonrası ne yapacağını şaşırmıştı. Doktorlar da Justin'nin beyninde tümör olduğunu anlayamamıştı.


    Eski düğün fotoğraflarına baktı şoke eden gerçekle karşılaştı

    29 yaşındaki eşini toprağa veren Emma, daha sonra düğün fotoğraflarına baktığında eşinin suratının sağ kısmının daha çökük olduğunu fark etti. Kanserin dışarıdan bile anlaşılması genç kadının hüznünü ikiye katladı fakat iş işten geçmişti.

    Eski düğün fotoğraflarına baktı şoke eden gerçekle karşılaştı

    Emma, eşinin başına gelen trajik olayı sosyal medya aracılığıyla duyurdu. İnsanları, konu hakkında daha duyarlı ve bilinçli olmaya davet etti.

    Etiketler: Emma Cotillard , Justin Cotillard , ingiltere
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