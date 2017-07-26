Eski diziler neden popüler oldu Gülse Birsel yazdı

ESKİ DİZİLER NİYE POPÜLER
“Çocuklar Duymasın” tekrar başladı ve fevkalade reyting aldı.
Türk malı kadro değişikliğiyle geri döndü.
“Mahallenin Muhtarları” ve “Akasya Durağı”nın da yenilenerek tekrar çekileceği konuşuluyor.
Bu esnada bayramdan beri her gece A2’de “Avrupa Yakası” ve Kanal D’de “Yalan Dünya”nın tekrarları yayınlanıyor.
Bu dizilerin ortak yanı komedi olmaları.
Ne oluyor? Yeni komedi üretilemiyor mu? Mizah yazarları öldü mü? Yoo.
Biz artık bugünün ülke gerçeklerini ve ağır dramaları kaldıramayacak bir kolektif psikolojik yorgunluğa vardık! Tükenmişlik sendromunun son aşamasındayız, üstümüze bir gram dert daha eklenirse, çökeceğiz!
Her şeyin gittikçe güzelleşeceğini düşündüğümüz, çocuk yetiştirme sorunlarını, küçük üçkâğıtçılıkları, modern-geleneksel çatışmasının eğlencelerini gündem yaptığımız, darbe teşebbüsü mü oldu, rejim mi değişiyordu gibi mega sorunların, başka ülkelere yerleşme planı yapanların hiç olmadığı, eski güzel günleri özlüyoruz...
Komedi fikirleri tükenmiş değil. Bit pazarına nur yağmasının, sevilen komedilerin özlenmesinin sebebi başka.
Son birkaç senede yaşadığımız travmalardır bunlar. Sosyolojik olarak hızlı yaşlandığımızın resmidir. 3-5 sene içinde ileriye bakan ve gelecek günleri iple çeken genç bir milletten, geçmişe özlem duyan yaşlı ruhlara dönüştüğümüzün kanıtıdır
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