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    Eski danışmanından Ahmet Davutoğlu kehaneti

    Hürriyet Haber
    12 Ağustos 2017 - 11:36Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 11:37

    Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı yazar Atılgan Bayar, Twitter'dan yeni dönemde AKP'nin parti içi görevlendirmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı yazar Atılgan Bayar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Davutoğlu'nun yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında önemli bir görev üstleneceğini iddia etti.. Bayar paylaştığı mesajda, 'Yakın bir zamanda Ahmet Davutoğlu'nun sistemin içinde, Reis'in yanında önemli bir görev üstleneceğini düşünüyorum' dedi.

    Etiketler: Ahmet Davutoğlu , Twitter , Atılgan Bayar , danışman
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