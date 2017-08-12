Eski danışmanından Ahmet Davutoğlu kehaneti

Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı yazar Atılgan Bayar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Davutoğlu'nun yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında önemli bir görev üstleneceğini iddia etti.. Bayar paylaştığı mesajda, 'Yakın bir zamanda Ahmet Davutoğlu'nun sistemin içinde, Reis'in yanında önemli bir görev üstleneceğini düşünüyorum' dedi.





Yakın bir zamanda Ahmet Davutoğlu'nun sistemin içinde, Reis'in yanında önemli bir görev üstleneceğini düşünüyorum. — Atılgan Bayar (@atilganbayar3) 11 Ağustos 2017