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    Eski ‘cep’i değerinde alıyor

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 21:11 | Son Güncelleme:

    CEP telefonunu yenilemek isteyenlere çözüm sunmak için yola çıkan Hepsiburada, eski telefonu değerinde alıyor, karşılığında yeni cep telefonu alışverişinde kullanılmak için hediye çeki veriyor.

    Tüm akıllı telefonlarda geçerli “Eskiyi getir, yeniyi götür” kampanyası için hepsiburada.com/eskiyi-getir-yeniyi-gotur  web sitesine giriliyor. Satılmak istenilen telefonun markası  ve modeli girilip otomatik hesaplayıcının yönelttiği soruları cevaplanıyor. Hesaplayıcı ikinci el satış değerini belirliyor, satıcı kendisine verilen kargo numarasıyla telefonu ücretsiz olarak merkeze gönderiyor.

    Satılacak telefonlar kamera önünde açılarak durumu tespit ediliyor ve satış değeri belirleniyor. Eğer satıcı satış değerini kabul ederse satış işlemi gerçekleşiyor. Hepsiburada, 2. el telefonun satış fiyatı değerindeki hediye çekini en geç 3 iş günü içinde kullanıcının adına tanımlıyor.

    Etiketler: cep telefonu , gazetehaberleri
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