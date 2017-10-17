Eski ‘cep’i değerinde alıyor

Tüm akıllı telefonlarda geçerli “Eskiyi getir, yeniyi götür” kampanyası için hepsiburada.com/eskiyi-getir-yeniyi-gotur web sitesine giriliyor. Satılmak istenilen telefonun markası ve modeli girilip otomatik hesaplayıcının yönelttiği soruları cevaplanıyor. Hesaplayıcı ikinci el satış değerini belirliyor, satıcı kendisine verilen kargo numarasıyla telefonu ücretsiz olarak merkeze gönderiyor.

Satılacak telefonlar kamera önünde açılarak durumu tespit ediliyor ve satış değeri belirleniyor. Eğer satıcı satış değerini kabul ederse satış işlemi gerçekleşiyor. Hepsiburada, 2. el telefonun satış fiyatı değerindeki hediye çekini en geç 3 iş günü içinde kullanıcının adına tanımlıyor.