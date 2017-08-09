MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Eski Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında...

    Eski Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında...

    AA
    09 Ağustos 2017 - 20:29Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 20:38

    İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda, aralarında eski Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı M.İ'nin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'yle mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda, örgütün askeri yapılanması içerisinde yer aldıkları ve şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

    Şüphelilerden 2'sinin mahrem imam yapılanmasına ait evlerde saklandığı belirtildi. Diğer iki şüphelinin ise evli oldukları ve evlerinde bulunan yüklü miktarda parayla yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları öne sürüldü.

    Eyüp'te yapılan operasyonda ise, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen eski Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı M.İ. gözaltına alındı.

    FETÖ'nün "Büyük Bölge Talebe Mesulü" olduğu tespit edilen şüpheli de Maltepe'deki operasyonda yakalandı.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: İstanbul , FETÖ , operasyon , son dakika , haber
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri