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    Eski başkana kefalet şartlı tutuklama kararı

    AA
    10.11.2017 - 09:55 | Son Güncelleme:

    İspanya Yüksek Mahkemesi, eski Katalonya Meclis Başkanı Carme Forcadell’in tutuklanmasına karar verdi. Mahkemenin kararına göre Forcadell, 150 bin euro ödemesi durumunda şartlı olarak serbest kalabilecek.

    KATALONYA yerel meclisinin 27 Ekim’de alınan tek taraflı bağımsızlık kararının ardından Başsavcılık tarafından ‘devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla’ suçlanan eski Katalonya Meclis Başkanı Forcadell ve Divan Kurulunun 5 üyesi Yüksek Mahkemede ifade verdi.
    Savcılığın ‘kaçma riskleri olduğu’ gerekçesiyle tutuklu yargılanmaları talebini kabul etmeyen Yüksek Mahkeme Hakimi Pablo Llarena, Forcadell’in cezaevine gönderildikten sonra 150 bin euro kefalet bedelini ödemesi halinde şartlı serbest kalabileceğini açıkladı. İspanyol hakim, Divan Kurulunun 4 üyesini 7 gün zarfında her biri için 25 bin avro kefalet ödemeleri talebiyle, bir üyeyi ise şartsız serbest bıraktı. Şartsız serbest kalan Josep Juan Noet, Katalonya yerel meclisindeki tek taraflı bağımsızlık ilanında karşı oy kullanmıştı.

    Etiketler: Carme Forcadell , iSPANYA , CEZA
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