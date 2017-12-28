Eski Başkan Obama, Prens Harry’ye konuştu... Trump’a örtülü gönderme

OCAK ayında ABD Başkanlığı koltuğunu Donald Trump’a bırakan Barack Obama, yeni dönemde verdiği ilk röportajında liderlerin, güçlü konumdakilerin sosyal medyada mesaj verirken dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Mülakatta Trump’ın adı hiç geçmese de Obama’nın sosyal medyayla ilgili çıkarımları akıllara ABD liderinin Twitter paylaşımlarını getirdi.

ORTAK ALAN GEREKLİ

İngiliz tahtının beş numaralı varisi Prens Harry’nin BBC Radio 4 kanalı için yaptığı mülakatta soruları yanıtlayan Obama, “İnternetin tehlikelerinden biri şu, insanların tamamen farklı gerçeklikleri olabilir. İnternette kendi eğilimlerini güçlendiren bir enformasyon sarmalının içine alınabilirler. Durumlar, chat odalarında gösterildiği gibi basit olmayabilir” diyerek, dezenformasyon konusunda uyarıda bulundu.

Sosyal medyanın farklı görüşleri teşvik etmesi, toplumların kutuplaşmasına izin vermemesi gerektiğini belirten Obama, liderlerin de internette ortak bir alan bulunması için çalışması gerektiğini söyledi.

RAHATLAMA HİSSİ YAŞADIM

Beyaz Saray’dan ayrıldığı gün ‘rahatlama’ hissettiğini, ‘iyi bir koşuyu geride bırakmış olma duygusunun’ söz konusu olduğunu kaydeden Obama, yeni hayatıyla ilgili “Geç kalkıyorum, günü kontrol edebilmek harika bir şey” diye konuştu. Obama, Prens Harry’nin ‘sevdiği ve sevmediği şeyler’ hakkında hızlı cevaplaması gereken sorularına da yanıt verdi. ‘Sinema mı, bowling mi’ sorusuna ‘Bowling’ diyen Obama, “Aretha Franklin mi, Tina Turner mı” sorusunu “Tabii ki Aretha Franklin” diye yanıtladı. Michael Jordan’ı da LeBron James’e tercih edeceğini söyleyen Obama, iç çamaşırı tercihiyle ilgili soruyu ise es geçti. Uzun süre sigara alışkanlığından vazgeçemeyen Obama, “Sakız mı, sigara mı” sorusuna da “Artık sakız bebeğim” cevabını vererek Prens Hary’yi güldürdü.

29 Eylül 2017’de Obama, Toronto’daki Invictus Oyunları’nda Prens Harry ile tekerlekli sandalye basketbol maçı izlemişti. Harry Obama’yla söyleşiyi de bu dönemde yapmıştı.

DAVETİYE KRİZİ

Prens Harry, İngiltere ve ABD arasında yaşanabilecek olası bir diplomatik krizi de geçiştirmeyi başardı. Eski ABD Başkanı Barack Obama’yı ABD’li aktris Meghan Markle ile düğünlerine davet edip etmeyeceği yönündeki bir soruya Harry, “sürprizi mahvetmek istemiyorum” diyerek yanıt verdi. İngiliz medyasında çıkan haberlerde, çiftin arkadaş oldukları Barack ve Michelle Obama çiftini düğünlerine çağırıp, Başkan Donald Trump’ı çağırmamaları durumunda iki ülke arasında diplomatik kriz çıkabileceğini yazılıyordu. Markle’ın geçmişte Trump’a yönelik eleştiriler getirdiği de biliniyor. Harry ile Markle’ın düğünü için davetiye listesi Buckingham Sarayı tarafından hazırlanıyor, hükümetin ise istişari bir rolü bulunuyor. Londra yönetiminin Kraliyet çiftine Trump’ı ya da bir temsilcisini davet etmeleri konusunda baskı yapıp yapmayacağı ise net değil.