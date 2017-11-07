Eski bakandan yerli otoya 10 bin TL kapora

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bedelini ödeyerek ilkine talip olduğunu açıkladığı yerli otomobile destek olmak için Türkiye’nin bir çok şehrinden ve kurumundan siparişler yağmaya devam ediyor. Son 1 haftada 12 bin adede yakın sipariş gelirken bu sayının hızla artması bekleniyor.

Yetkililer projeye destek olmak için verilen bu siparişlerin sözde kalmaması gerektiğini, aynı ABD’li Tesla gibi kapora yolunun daha doğru

olacağını belirtimişti. Tesla geçtiğimiz yıl ABD’de 35 bin dolardan başlayan fiyata satacağını açıkladığı ‘Model 3’ için 400 binden fazla sipariş almış, bu siparişi verenlerden ise araç başına 1000 dolar kapora toplamıştı. Bu sayede modelin üretim sürecinde önemli kaynak yaratmıştı.

KİMLER SİPARİŞ VERDİ?

* Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÖNSİAD) 5 bin adet,

* Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) 5 bin adet,

* Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 1000 adet,

* Mersin Girişimci İşadamları Derneği 200 adet,

* Sivas Belediyesi 100 adet sipariş verdiğini açıkladı.

*Yenişehir Emlakçılar Derneği 5 adet sipariş verdiğini açıkladı.