Eski bakan yeniden hapishaneye girecek

MAHKEME üç yıl süren dava sonunda, tutuksuz yargılanan Çohacopulos, eşi Viki Stamati ve kızı Areti Çohacopulos ile birlikte 16 kişiyi daha çeşitli hapis cezalarına çarptırdı. Karara göre, daha önce şartlı tahliye edilen Çohacopulos tekrar cezaevine girecek. Koridallos Cezaevi’nde yaklaşık 5 yıl kalan 78 yaşındaki Çohacopulos, 200 bin euro kefalet karşılığında şartlı tahliye edilmişti.

Yunanistan’da 1996-2001 yılları arasında savunma bakanlığı, 2001-2004 yılları arasında da kalkınma bakanlığı görevlerinde bulunan Çohacopulos hakkında, Alman denizaltıları ve Rus uçaksavar füzeleri alımına ilişkin sözleşme karşılığında rüşvet aldığı ve kara para aklayarak vergi kaçırdığı iddiaları üzerine dava açılmıştı.

PASOK’UN KURUCULARINDAN

Panhelenik Sosyalist Hareket Partisinin (PASOK) kurucusu eski başbakanlardan Andreas Papandreu’nun yakın arkadaşı olan ve PASOK’un önemli isimleri arasında yer alan Çohacopulos, 2012 yılında beş ay süren davanın sonunda 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Atina’nın merkezinde bulunan evine el konulan Çohacopulos, ayrıca 520 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Çohacopulos, savunmasında davanın siyasi amaçlı olduğunu ileri sürerek suçlamaları reddetmişti.