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    Eski Bakan Paksu hayatını kaybetti

    DHA
    28 Ağustos 2017 - 22:50Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 22:50

    Çalışma eski Bakanı 91 yaşındaki Ahmet Tevfik Paksu, hayatını kaybetti. Paksu, yarın memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek.

    Yalova’da kaldığı yazlıkta aniden rahatsızlanan Çalışma eski bakanlarından Ahmet Tevfik Paksu hastaneye kaldırıldı. Ciğerlerinde su topladığı belirlenen Paksu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Paksu’nun cenazesinin yarın memleketi Kahramanmaraş’ta, Ulu Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

    AHMET TEVFİK PAKSU KİMDİR?

    1926 Kahramanmaraş doğumlu olan Ahmet Tevfik Paksu, 1966 senato seçimlerinde Kahramanmaraş’tan Cumhuriyet Senatörü seçildi. 26 Ocak 1970’te kurulu Milli Nizam Partisi’nin eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın da aralarında bulunduğu 18 kişilik kurucular kurulunda yer aldı. Partinin kapatılmasından sonra Ahmet Tevfik Paksu, Erbakan’ın liderliğinde kurulan Milli Selamet Partisi’nde de yer aldı 1973 seçimlerinde Kahramanmaraş’tan milletvekili seçilen Ahmet Tevfik Paksu, 31 Mart 1975’te kurulan hükümette Çalışma Bakanı oldu ve bu görevi 11 Kasım 1976 tarihine kadar yürüttü. Aynı zamanda şair ve yazar olan Ahmet Tevfik Paksu, 1983’te Suudi Arabistan'ın eski kralı Faysal'ın oğlu Muhammed bin Faysal’ın kurduğu İslami banka zinciri Faisal Finans’ın Türkiye şubesinin kurucuları arasında yer aldı.

    Etiketler: Ahmet Tevfik Paksu , Kahramanmaraş , Yalova
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