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    Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan cami açıklaması

    Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
    13.01.2018 - 11:18 | Son Güncelleme:

    ESKİ Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın üyesi olduğu Trabzon Alemdar Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Trabzon’a 20 bin kişilik cami yapılması için harekete geçti. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Bayraktar, “Bu cami oldukça maliyetli olacak, 65 milyon lira gibi bir rakama tamamlanacak ve yeni bir yaşam merkezi olacak” dedi.

    Eski Bakan Erdoğan Bayraktardan cami açıklamasıDerneğe kendisinin yanı sıra çocuklarının da üye olduğunu söyleyen Bayraktar, caminin finansmanı içinse Trabzon halkına güvendiklerini ifade etti.

    Derneğin 2-3 milyon lira gibi bir parasının olduğunu açıklayan Bayraktar şöyle devam etti:
    “Bu projenin başlaması için gereken rakam. Kalanı için Trabzon halkından destek isteyeceğiz. Onların da destek vereceğine eminiz. Hızla çalışmalara başlamak istiyoruz. Proje çok büyük bir proje ve 2019 yılına yetişmesi mümkün olmaz. Trabzon için yeni bir merkezden bahsediyoruz. 150 bin metrekarelik bir meydanı olacak. Caminin altı eğitim kompleksi olacak. Hep beraber caminin hızla yapılabilmesi için çalışacağız. Ben derneğin üyesiyim ve diğer üyelerle birlikte sürecin hızlanması için her türlü desteği vermeye çalışıyoruz.”

    SOSYAL DONATI ALANLARI DA VAR

    Alemdar Camii projesi için Trabzon Büyükşehir Beledilesi 6 yıl önce çalışmalara başlamış ve belediye meclisinden proje geçirilmişti. Camiyi yaptırmak için kurulan dernekle yapılan protokollere göre de, caminin içerisinde sosyal donatı alanları, müze gibi kapalı alanlar bulunacak. Caminin çevresindeki yaşam alanlarında piknik ve spor alanları, trafik eğitim parkuru, restoran ve kafeteryalar da bulunacak.”

     

    Etiketler: cami , Erdoğan Bayraktar , Trabzon Alemdar Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği
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