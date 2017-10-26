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    Eski AYM üyeleri için örgüt fezlekesi

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
    26.10.2017 - 23:07 | Son Güncelleme:

    ANAYASA Mahkemesi’nin eski üyeleri Alparslan Altan ve Erdal Tercan hakkında ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla fezleke düzenlendi.

    Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz, fezlekeleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Fezlekelerde Altan ve Tercan’ın yüksek mahkemede görev yaptıkları dönemde örgüt adına mahkemede etkin oldukları savunuldu.

    Eski Anayasa Mahkemesi raportörü ‘Salim’ kod adlı Selami Er ile ‘sivil imam’ Ömer İnan arasındaki ByLock yazışmasına da yer verilen fezlekede, örgütün Alparslan Altan’a internet üzerinden yapılan haberleşmede kullanılan ‘patates hat’ gönderdiği belirtildi. Fezlekelerde, özetle şu değerlendirme yapıldı: “Yüksek yargı sivil imamı ‘Tarık’ kodlu Ömer İnan’ın 13/09/2015’te ByLock üzerinden yapmış olduğu yazışmada o dönemde Anayasa Mahkemesi raportörü olan örgüt yöneticisi ‘Salim’ kodlu Selami Er’e, Cumhurbaşkanı’nın yargılanması konusunda çalışılması gerektiğini, bu hususu örgüt mensubu olan ‘Bülent’ kodlu Anayasa Mahkemesi raportörü Bahadır Yalçınöz’e de bildirdiğini, bu hususta başka cezacıların da çalışacağını belirttiği görülmektedir.”

    Etiketler: AYM , fezleke , gazetehaberleri
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