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    Eski AfD liderine savcılık dava açtı

    Deutsche Welle Türkçe
    04.10.2017 - 19:09 | Son Güncelleme:

    Eski AfD lideri Petry, yalan yere yemin etme suçundan mahkemeye verildi. Frauke Petry, eyalet parlamentosuna yanlış bilgi verdiğinin ortaya çıkması üzerine dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti.

    DRESDEN Savcılığı, yabancı ve İslam karşıtı parti Almanya için Alternatif’in (AfD) eski genel başkanı Frauke Petry hakkında yalan yere yemin etme suçundan dava açtı. Petry, 12 Kasım 2015’te Saksonya Eyalet Meclisi Seçim Denetleme Komisyonu’na yalan ifade vermek ve ifadesinin doğru olduğuna yemin etmekle suçlanıyor.

    Saksonya Parlamentosu üyesi Frauke Petry’nin dokunulmazlığı ağustos ayında kaldırılmıştı. Savcılık Petry hakkındaki iddiaları bir yıldır araştırıyordu.
    Petry’nin meclis komisyonuna verdiği 2014 eyalet seçimlerinin aday listesiyle ilgili bilgilerin parti muhasibi Carsten Hütter’in ifadesiyle çeliştiği ortaya çıkmıştı. Frauke Petry hakkında iki suç duyurusunda bulunulması üzerine Saksonya Eyalet Parlamentosundan dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti.

    Etiketler: Aşağı Saksonya , Savcılık , DAVA , Frauke Petry
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