Eşiyle birlikte üniversite okuyacak

Emeklilik dönemlerinde kendileri için bir şey yapmak isteyen Tabakoğlu çifti, 'okumanın yaşı yok' sözünün karşılığını vermeyi planlıyor. Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Resim Öğretmenliği yapan 51 yaşındaki Nalan Tabakoğlu ve özel sektörden emekli eşi 58 yaşındaki Ahmet Faruk Tabakoğlu girdikleri üniversite sınavında Trakya Üniversitesi’ni (TÜ) kazandı. Önceki gün bölümlerine kayıt yaptıran çift, 40 yıl aradan sonra yeniden öğrenci olarak sıralara oturacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

51 yaşındaki Nalan Şahin Tabakoğlu Trakya Üniversitesi Geleneksel El Sanatları bölümüne, eşi Ahmet Faruk Tabakoğlu da üniversitenin arkeoloji bölümüne kayıt yaptırdı. Nalan Tabakoğlu "Ben ve eşim Trakya Üniversitesi’ni beraber kazandık, beraber okuyacağız. Burada olmaktan çok mutluluk duyduk" dedi.

“Eşimle birlikte sınava girdim ve nihayetinde kazandık”

Üniversitenin güzel sanatlar fakültesi geleneksel el sanatları bölümünü kazanan Nalan Tabakoğlu, üniversite sınavına girme fikrinin çıkış noktasını şöyle anlattı:

"Eşimin lise arkadaşı İstanbul'da bir üniversiteyi kazanmıştı. Çok zevk aldığını söyledi. Eşim oradan esinlendi ve aslında kendisinin de istediğini söyledi. Hep içinde arkeoloji okuma isteği vardı zaten. Ben de destekleyeceğimi söyledim. Benim de emekliliğim gündeme geldi. Emeklilik sürecimde Edirne gibi Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış bir şehirde geleneksel el sanatlarını pekiştirebileceğimi düşündüm daha önceki bilgilerimle. Ben de eşimle birlikte sınava girdim ve nihayetinde kazandık."

"Her şeyden önce eğitim şart"

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile akrabalık bağları bulunmayan Ahmet Faruk Tabakoğlu, genç nesile eğitim görmeleri konusunda da tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi:

"Gençlere tavsiyem, eğitim her şeyin başında şart. Bunun dışında isteklerini ve beklentilerini ertelemesinler. Eğitimlerini mutlaka alsınlar. Dolayısıyla belli bir eğitim alınmadan diğer alınmış eğitimlerin önemi kalmıyor. Diploma her zaman lazım ama bunun ötesinde almış oldukları eğitimler kendi sevdikleri alanlarda olmalı ki başarı oranları yüksek olsun."

Öte yandan çiçeği burnunda üniversiteli çift 15 Eylül'de kapılarını açması beklenen Trakya Üniversitesinde ilk derse girecekleri günü heyecanla beklediklerini de sözlerine ekledi.