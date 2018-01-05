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    Eşiyle 2 milyon TL'lik davası devam eden Meral Kaplan: 'Beni kardeşinden de koruyun'

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    05.01.2018 - 08:17 | Son Güncelleme:

    KKTC’li iş adamı eşi Erhan Kanioğlu’na 2 milyon lira tazminat istemli boşanma davası açan oyuncu-sunucu Meral Kaplan, eşinin kardeşi Kani Kanioğlu’ndan da korunma istedi. Kaplan’ın talebini değerlendiren mahkeme, Kani Kanioğlu’nun 2 ay süreyle Kaplan’ın oturduğu konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasına, şiddet tehdidi, hakaret ve küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

    Eşiyle 2 milyon TLlik davası devam eden Meral Kaplan: Beni kardeşinden de koruyunAvukatı Ayşegül Mermer aracılığıyla mahkemeye dilekçe veren ve daha önce eşi aleyhine 6 ay uzaklaştırma kararı aldıran Meral Kaplan’ın dava dilekçesindeki iddialara göre Meral Kaplan, boşanma davasının görüldüğü mahkemeden Ortaköy’deki konutun kızı ve kendisine tahsis edilmesini istedi.

    Talebi kabul eden mahkeme de anne ile kızının 16 Kasım 2017 tarihinden itibaren bu evde oturmasına karar verdi. İstanbul Aile Mahkemesi’nin kararına rağmen Meral Kaplan’ın eşi Erhan Kanioğlu’nun erkek kardeşi Kani Kanioğlu da aynı konutta yaşamaya devam etti.

    “TÜRK ÖRF VE ADETLERİNE AYKIRI”

    Bir kimsenin ayrılmakta olduğu eşinin erkek kardeşi ile aynı evde oturmaya devam etmesinin Türk örf ve adetlerine aykırı olduğunu belirten Meral Kaplan’ın avukatı Ayşegül Mermer dava dilekçesinde, “Davalının niyeti, müvekkilime rahatsızlık vererek huzurunu bozmak ve müvekkilimi göz hapsinde tutmaktır. Mütemadiyen müvekkilime maddi güçlerinin ve çevresinin çok geniş olduğunu, nüfuslarını kullanarak çocuğun velayetini alacaklarını ve müvekkilimi beş parasız sokağa atacaklarını söyleyerek tehdit etmektedir. Mahkeme kararı ile müvekkilime tahsis edilen konuttan ayrılmayarak huzurunu kaçıran davalı hukuka aykırı davranmaktadır. Bu olay müvekkilimin üzerinde bir korku psikolojisi yaratmıştır. Bundan dolayı müvekkilim bu duruma boyun eğerek katlanmak zorunda kalmıştır. Uygulanan bu şiddet ne ilk ne son olmuştur. Ancak müvekkilim artık bu duruma dayanamadığından 6 ay süreyle davalıdan korunma talebini yapmak zorunda kalmıştır” dedi.

    Talebi değerlendiren mahkeme, Erhan Kanioğlu’nun kardeşi Kani Kanioğlu’nun 2 ay süreyle Meral Kaplan’ın oturduğu konut ile okula ve işyerine yaklaşmamasına, şiddet tehdidi, hakaret, küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasına, ayrıca iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

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