Eşitlik kağıt üstünde

ALMANYA, çok gelişmiş bir sanayi ülkesidir.

Almanya, dünyanın başta gelen zengin ülkelerinden biridir.

Almanya, zaman zaman birtakım sıkıntılar yaşansa da tam bir özgürlükler ülkesidir.

Almanya, demokratik bir hukuk devletidir.

Alman Anayasası’nın 3’üncü maddesi ‘yasa önünde eşitlik ve ayrımcılık yasağı’ ile ilgilidir.

Bu maddede, “Bütün insanlar yasa önünde eşittirler. Erkek ve kadınlar eşit haklara sahiptirler. Devlet, kadın ve erkeklerin eşitliğinin gerçekten sağlanmasını özendirir ve var olan dezavantajların giderilmesi için çaba gösterir” denilmektedir.

Ama çoğu alanda bunun hiç de öyle olmadığı, sadece kağıt üstünde kaldığı görülmektedir.

24 Eylül’de yapılan genel esiçmlerden sonra Federal Meclis’e giren milletvekillerine dönük tabloya baktığımızda da bu çok açık bir biçimde görülmektedir.

Alman Parlamentosu’na 709 milletvekili girdi.

Bunların 491’i erkek, 218’i kadındır.

Yani Federal Meclis’e giren kadın milletvekili oranı sadece yüzde 30.7’dir.

Hıristiyan Demokrat Birlik Paratisi’nin (CDU) kadın Genel Başkanı Angela Merkel, 2005 yılından beri oturduğu başbakanlık koltuğunu koruduğu halde, bu partinin 200 milletvekilinden sadece 41’i, yani yüzde 25.7’si kadındır.

‘Kardeş parti’ konumundaki Hıristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) 46 milletvekilinin sadece 8’i, yani yüzde 17.4’ü kadındır.

Sağ popülist parti Almanya için Alternatif’de (AfD) bu oran çok daha düşüktür.

AfD’li 93 parlamenterden sadece 10’u, yani yüzde 10.6’sı kadındır.

Liberaller olarak bilinen Hür Demokrat Parti’nin (FDP) 80 milletvekilinden sadece 18’i, yani yüzde 22.5’i kadındır.

1998 yılında “Milletvekillerinin yüzde 40’ı kadın olacaktır” ibaresini tüzüğüne alan Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) son seçimlerde 153 milletvekili Federal Meclis’e girdi.

Bunların 66’sı, yani yüzde 42’si kadındır.

‘En az yüzde 50 kadın milletvekili kotasını’ 1986 yılında hayata geçiren Almanya’daki ilk parti Yeşiller’in son seçimlerde parlamentoya giren 67 milletvekilinden 39’u, yani yüzde 58’i kadındır.

69 milletvekilinden 37’si kadın olan Sol Parti’de de bu oran yüzde 54’ü bulamktadır.

*

Bu rakamlara bakıldığında, mahafazakar kanat CDU ve CSU ile sağ popülist AfD’nin yanı sıra liberaller olarak bilinen FDP’nin kadın-erkek eşitliği ilkesinde sınıfta kaldığı görülmektedir.

‘Sosyal adalet’ sloganıyla seçim kampanyası sürdüren ve partinin tarihinde en büyük yenilgisini alan SPD de her ne kadar tüzüğüne sadık kalsa da, kadın-erkek eşitliği ilkesine ulaşamamıştır.

*

Evet, Almanya’daki köklü partilerde kadın üye sayısı daha düşüktür.

Bu doğrudur.

Kadın üye oranı CDU/CSU’da yüzde 26, SPD’de yüzde 32, Yeşiller’de yüzde 39, Sol Parti’de yüzde 37, FDP’de yüzde 23 ve AfD’de yüzde 20 civarındadır.

*

Federal İstatistik Dairesi’nin vegrilerine göre 81 milyon 338 bin nüfuslu Almanya’da 41 milyon 449 binden fazla kadın yaşamaktadır.

Yani toplam nüfusun yarıdan fazlası, daha doğrusu yüzde 51’i kadındır.

Almanya’daki kadınların eğitim düzeyi erkeklerden daha yüksektir.

Almanya’da politikacılar yıllardır özellikle kamu kurum ve kuruluşları ile ekonomik kurumların yönetiminde kadın yönetici oranın artırılması için ‘kota’ uygulanmasını bile gündeme getirmekteler.

Gönül arzu eder ki, Almanya gibi bir demokratik hukuk devletinde ‘kotaya gerek kalmadan’ bu eşitlik sağlanmalıdır.

Ama bu pek de kolay olmayacak gibi...

İşte o yüzden Almanya’da politikacılar, işe önce kendi kapılarının önünü temizlemekle başlamalıdır.