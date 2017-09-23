‘Eşit olmadan güçlü olamayız’

KOÇ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi tarafından yürütülen ve cinsiyet eşitliği için küresel bir dayanışma hareketi olan HeForShe’nin BM Genel Kurul Haftası’nda New York’ta düzenlenen toplantısına katıldı. HeForShe Küresel Liderleri ve BM temsilcilerine HeForShe kapsamında Türkiye’de yürütülen çalışmaları aktaran Ömer Koç, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Ülkemizde her insan eşit fırsat, hak ve özgürlüklere sahip olmadığı sürece gelişmiş ve güçlü bir ülke olma hedefimize ulaşamayacağız. Bu bağlamda, toplumsal cinsiyet eşitliğinin de daha adil ve refah bir gelecek için şart olduğuna inanıyor ve Koç Topluluğu olarak, toplumda ve iş hayatında kadın ve erkek eşitliğini güçlendirmek için çalışıyoruz” dedi.

ÖNYARGILARI YIKMALI

Türkiye’den ve gelişmekte olan ülkelerden özel sektörü temsilen toplantıya katılan tek küresel lider olan Ömer Koç, kadınların yeterince özgür ve güçlü olmadığı bir dünyada kalkınmanın da mümkün olmayacağını belirtti. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin dünyanın hiçbir ülkesinde henüz tam olarak sağlanmadığını belirten Ömer Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu eşitsizlik, toplumsal cinsiyet kalıplarının güçlü olduğu bizim gibi ülkelerde daha vahim düzeylerde. Ayrımcılığı tetikleyen kalıplara ve önyargılara karşı çıkmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Hem toplumda hem de iş ortamında eşitliğe ulaşmak için önyargılarımızı yıkarak toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışını benimsememiz gerektiğine inanıyoruz. Kadın ve erkeğin eşit temsil edildiği çalışma hayatı ortak hedefimizi oluşturuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği için kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesini sağlamalıyız.”

HIZLANDIRMAYI AMAÇLIYOR

2030 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedefleyen HeForShe’nin bu hedefe ulaşmayı hızlandırmak amacıyla oluşturduğu ‘10x10x10 Etki Programı’ düzenlendi. 10 devlet başkanı 10 özel sektör lideri ve 10 üniversite rektörünün oluşturduğu Küresel Etki Liderleri HeForShe etkinliğinde buluştu. Ömer Koç’un yanı sıra toplantıda Schneider Electric, Vodafone, McKinsey, Unilever, AccorHotels, Tupperware, Barclays, PwC, ve Electronic Arts’ın yöneticileri yer aldı. Programda, HeForShe küresel liderlerinin her birinin 2020 yılına kadar ulaşmak üzere verdiği üçer taahhütle ilgili ilerlemelere yönelik düzenli olarak hazırlanan rapor paylaşıldı.

ETKİ LİDERLERİ KALIPLARI KIRACAK

SONUÇLARI açıklanan IMPACT 10X10X10 Eşitlik Raporu’nun ilham verici olduğunu söyleyen Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Başkanı Phumzile Mlambo-Ngcuka ise, “2015 yılında, Küresel Etki Liderleri’ni ‘büyük düşünmeye’ ve engelleri aşmak için yaratıcı yaklaşımlar geliştirmeye davet etmiştim. Değişim yönünde küçük adımların, ivedilikle ihtiyacımız olan faydayı yaratmadığını biliyoruz. Kendi alanında öncü olan Etki Liderleri, belirli kalıpları kırmayı sağlayacak ve oyunu hem kadınlar hem de erkekler için değiştirecek çözümlere sahipler. Bu rapor, stratejilere, karşılaşılan engeller ve ulaşılan başarılara yer vererek diğer kurumlara örnek olmayı hedefliyor” diye konuştu.