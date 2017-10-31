Eşinizin yasını ne kadar tutarsınız?

İnsanın eşini kaybetmesinin yası ne kadar sürer? Kaybettikten sonra başka bir aşk yaşamamalı mı?

Elbette bunun belli bir süresi yok!

Kimi eşinin ölümünden 3 ay sonra başka birini bulur, kimi 3 yıl sonra...

Kimi de ömrü boyunca bir daha asla başka birine bakmaz.

Kayahan’ın eşi İpek Açar, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülenince “Vay efendim Kayahan’ın yası bu kadar mı sürdü” diyorlar.

Kayahan’ı kaybedeli 2.5 yıl oldu.

İpek Açar, 42 yaşında genç bir kadın...

Ömrü billah Kayahan’ın yasını tutmasını mı bekleyeceğiz ondan?

Üstelik kızı 16 yaşına geldi artık.

Yani yeni ilişkisinin, babasına bir ihanet olmadığını anlayacak yaşta.

Kaldı ki İpek Açar sağlığı ve hastalığı boyunca mükemmel bir eş nasıl olur hepimize gösterdi.

Özellikle tedavisi ve hastalık sürecinde bir an olsun ayrılmadı Kayahan’ın başından.

Yasını da tuttu.

Şimdi 2.5 yıl geçti Kayahan’ın ölümünün üzerinden, 42 yaşında genç bir kadın elbette yeni bir hayat kuracak kendine.

Bu yeni aşka Kayahan’ın “Gel vefasız, gel insafsız” şarkısıyla yaklaşmak doğru değil o yüzden...

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