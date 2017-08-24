Eşinizi mutlu etmenin 5 garantili yolu

Önce konuya direkt bir giriş yapalım ve kadınlar için çok basit bir denklemi açıklayalım: Güven=Şehvet. Evet cinsel konularda nasıl daha iyi olabileceğinize dair türlü siteden türlü farklı öneri okumuş olabilirsiniz. Özellikle sevgilinizle aynı yatağı uzun zamandır paylaşıyorsanız bu konuda çok fazla kafa yormayı bile bırakmış olabilirsiniz. Ancak emin olun ki her daim aynı hareketlerin yaşandığı bu deneyimler eşinizin de monotonluğa kendini bırakmasına neden oluyor ve sonunda mutsuz bir çifte dönüşüyorsunuz.
Oysa fazla düşünmeye gerek yok. Çoğu kadın için mutluluğun ve şehvetin yolu güvenden geçer. Bir kadın size olan ilgisini kaybetmiş görünüyorsa ona eskiden verdiğiniz güveni artık vermiyorsunuz demektir. Aşağıdaki süper güçlerinizin farkına varın ve harekete geçin.
Gücünüzü gösterin
İnsanlar erkekleri cinsiyetler arasında daha güçlü görür. Bir erkekten koruma, destek ve fiziksel güç beklenir. Bu nedenle ağır işlerin üstesinden gelmesi istenir. Siz de bu eril güçlere oynayabilirsiniz.
Varlığınızı hissettirin
Eşinizin cinsel istekliliği kesinlikle buna bağlıdır. Onunla birlikte olduğunuzda yüzde yüz onunlaysanız bu onu tatmin edecektir. Sağlıklı bir cinselliğin ilk adımı kesinlikle ilişkiye odaklanmaktan geçer.
Güven verin
Kadınlar doğaları gereği güven arayışındadırlar. Bu nedenle bir kadın erkeğe yaklaştığında tam olarak güvende hissetmek ister. Bu nedenle yeri geldiğinde dürtülerinizi baskılayıp sadece onun güvenini kazanmaya çalışmalısınız. Tabii bu her sözü dinleyen pasif bir erkek olun anlamına gelmiyor. Böyle bir erkeğin hiç bir cazibesi yoktur.
Bütünlüğünüzü koruyun
Dürüstlük eşinizle derin bir cinsel bağ kurmanın en önemli kurallarından biridir. Her zaman gerçeği söylemek, bir şeyleri saklamamak ve sözünüzün arkasında durmak bir kadın için çok seksi bir özelliktir.
Plan yapın
Erkekler kadınları mutlu etmek için onların isteklerini karşılamaya çalışırlar. Oysa bir plan yapıp onu bu plana dahil etmek çok daha cazip bir şeydir. Tabii ki kadınınızı yönlendirmeye çalışın demek istemiyoruz. Ancak plan yapıp ona seçenekler sunduğunuzda bir anda dünyanın en seksi adamına dönüşürsünüz.
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