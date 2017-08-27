Eşinin yanında toprağa verilecek

İZMİR’de tedavisi evde devam eden, Türk mizah ve çocuk edebiyatının usta kalemlerinden Muzaffer İzgü, önceki gün 84 yaşında hayatını kaybetti. İzgü bugün, Alsancak Hocazade Camisi’nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı’nda geçen yıl vefat eden eşinin yanına defnedilecek.



Usta yazar, eşi Günsel İzgü’yü 2016 yılında kaybetmiş ve bu kayba çok üzüldüğünü ancak, ‘Hâlâ söyleyecek sözü olduğunu’ belirtmişti. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Servisi’ne 1 Ağustos’ta başvuran Muzaffer İzgü, kan değerlerindeki düşüklük nedeniyle hastaneye yatırılmıştı. Yapılan tetkiklerde İzgü’nün karaciğerinde kitle tespit edildiği açıklanmıştı. İzgü hastanede yaptığı açıklamada “İyi değilim, çok yorgunum. Karaciğerimde kitle var, araştırıyorlar. Güzel haber vermeyi ben de isterim ama veremiyorum. Tüm çocukları gözlerinden öpüyorum” demişti.



VASİYETİ: ‘OKUYUN’

Tedavisine bir süredir evde devam edilen Muzaffer İzgü için ölümü seçtiği belirtilen haberler yapılmış, usta yazar bu haberlere üzüldüğünü dile getirmiş ve “Bu ülkeye bir yığın okur yetiştirdim. Ne mutlu bana çocuk okuyorsa. Okuyan insan hayal kurar, hayal kuran insan düşünmeye başlar. Düşünen insan soru sormaya başlar. Bir kişi soru sordu mu birey olur. Ben öldükten sonra, Muzaffer İzgü doğdu, okudu, düşler kurdu, yazdı ve gitti desinler. En güzel şey. Kalıcılık bence budur. Okurlarım, halkım her zaman yanımda, arkamda... Bundan güzel bir şey olabilir mi?” değerlendirmesinde bulunmuştu.



İzgü, hastaneye kaldırıldığı günlerde yaptığı açıklamada “Okurlarım lütfen başkasını da etkilesin. Okudukları içinde kalmasın. Okusunlar, okutsunlar. Ancak o zaman yararı olur” demişti.



HERKES ONU OKUDU

Türkiye’nin en çok okunan mizah ve çocuk kitapları ve oyun yazarlarından Muzaffer İzgü 1933’te Adana’da doğdu. Yoksul bir çocukluk geçiren İzgü, bulaşıkçılık, garsonluk, sinemalarda gazoz satıcılığı gibi işlerde çalışırken bir yandan da okudu. 1952’de başladığı öğretmenlikten 1979’da kendi isteğiyle emekli olan İzgü, Akbaba, Dönemeç, Milliyet Sanat, Yansıma, Çivi, Demokrat İzmir, Yeni Asır, Milliyet ve Cumhuriyet gibi gazete ve dergilerde mizah yazıları kaleme aldı. İlk romanı Gecekondu’yu 1970’te yayımlayan İzgü 75’i çocuk kitabı olmak üzere 100’ün üzerinde esere imza attı. Türk edebiyatında Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin gibi mizah yazarlarıyla beraber anılan İzgü; özgün ve sağlam hikâye tekniğini zengin konu çeşitliliğiyle ortaya koydu. Yalın dili, politik meselelere değinen toplumsalcı çizgisi ‘kara mizah’ın seçkin isimleri arasında anılmasını sağladı. Çocuklar için kaleme aldığı ‘Ökkeş’in maceralarını anlattığı 10 kitaplık serisiyle bir dönem bütün çocukların okuduğu yazarlardan oldu. İzgü’nün ‘Zıkkımın Kökü’ adlı eserinden Memduh Ün ve Macit Koper’in senaryolaştırdığı, yazarın yaşam öyküsünden oluşan film yurtiçi ve yurtdışında çeşitli ödüller aldı. ‘Üç Halka Yirmi beş’ adlı eseri de Bilge Olgaç tarafından sinemaya uyarlandı.





