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    Eşinin sevgilisini sabaha karşı evin tuvaletinde yakaladı!

    Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA)
    23.10.2017 - 12:42 | Son Güncelleme:

    Eşiyle birlikte olan Erhan Kartal'ı evinin tuvaletinde yakalayan ve öldüren Sami Uysal’a, cinayeti ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle, 5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, 9 aydır tutuklu olan Uysal’ın tahliyesine karar verdi.

    Fotoğraf: Temsili

    Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz hafta görülen dava dosyasına göre, Ankara Toptancı halinde komisyoncu olan Erhan Kartal (35), aynı yerde çalışan hamal Sami Uysal’ın eşi S. Uysal’a konuşmak için mesaj gönderdi. Bunu gören Sami Uysal, mesajları sildi. Eşiyle tartışan Sami Uysal (34), telefonu kırarak S. Uysal’a yeni bir hat aldı. Ancak Erhan Kartal, yeni numara üzerinden de ara sıra S.Uysal’ı arayarak sohbet etti, birkaç defa da evine giderek konuştu. Bu durumu fark eden Sami Uysal, olaydan 4 ay önce eşini aramaması konusunda Kartal’ı uyardı. Erhan Kartal, bu tartışma sırasında "Seni öldüreceğim p..." diyerek tehdit ve hakarette bulundu.

    GECE YARISI EVİNİN TUVALETİNDE YAKALAYINCA ÖLDÜRDÜ

    Sami Uysal, 14 Ocak 2017’de gece saatlerinde çalışmak için Ankara haline gitti. İş yerinde Erhan Kartal’ı göremeyince durumdan şüphelenen Uysal, saat 05.30 sıralarında evine gitti. Kartal’ı evin tuvaletinde gizlenmiş bir halde yakalayan Uysal, önce darp ettiği Kartal’ı, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla yaraladı. S. Uysal’ın yardım istemesiyle gelen ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Kartal, yolda yaşamını yitirdi.

    MAHKEME AĞIR TAHRİK VAR DEDİ

    15 Ocak 2017 tarihinde tutuklanan Sami Uysal hakkında ’haksız tahrik altında kasten adam öldürmek’ suçundan dava açıldı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren yargılamanın karar duruşması 27 Eylülde yapıldı. Kartal’ın avukatı, Uysal’ın, Kartal ile eşinin ilişkisini önceden bildiğini, olayı tasarlayarak işlediğini ve tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.

    Uysal ise son sözünde, Kartal’ın kendisine saldırdığını, kendini ve çocuklarını korumak için bıçakladığını söyleyerek, pişman olduğunu dile getirdi. Mahkeme, kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma suçundan Sami Uysal’a 12 yıl hapis cezası verdi. Bu cezayı haksız tahrik ve iyi hal maddelerini uygulayarak 5 yıla indiren mahkeme, tutuklu sanığın tahliyesine de karar verdi.

     

    Etiketler: son durum , Cinayet , tahliye , Son dakika
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