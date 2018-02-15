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    Eşinin gözleri önünde kurşun yağmuruna tuttu... Kendini böyle savundu

    Hürriyet Haber
    15.02.2018 - 12:31 | Son Güncelleme:

    Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Barış Kösa'yı otomobilinde eşinin gözleri önünde tabancayla ateş ederek öldüren Ali Artuk, kendini "Elini beline attı, tabanca görünce ateş ettim" diye savundu. Artuk 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Mustafakemalpaşa ilçesinde 2016 yılı Eylül ayında meydana gelen olayda, eşi Eda Kösa'nın (20) gözleri önünde vurulan Barış Kösa (26) hayatını kaybetti. Aracın kaza yapmasıyla Eda Kösa, İsmail B. ve Sadettin A. da yaralandı. Olaydan sonra Ali Artuk ve Kürşat G. Mustafakemalpaşa Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Kürşat G., daha sonra mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten adam öldürmek' suçundan haklarında ağırlaştırılmış müebbet cezası talebiyle dava açılan tutuklu sanık Ali Artuk ile tutuksuz sanık Kürşat G. bugün son kez hakim karşısına çıktı.

    Arkadaşı Kürşat ile bayramlaştığını bildiren Ali Artuk, "Dışarı çıkarken evimizin birinci katının penceresinden dışarı baktığımda Barış Kösa'yı arabasında gördüm. Kürşat’a küfrettiğini ve elini beline doğru tabancaya atar gibi olduğunu gördüm. Döndüğümde tabancasını sağ elinde görünce bulunduğum yerden 8 el ateş ettim. Olay bu şekilde olmuştur, beraatimi talep ediyorum" dedi.

    Kürşat G. ise, olayın arkadaşı Ali Artuk’un anlattığı gibi olduğunu, kendisinin olayla alakası bulunmadığını ve suçsuz olduğunu söyleyerek, beraatini istedi.Mahkeme heyeti, Ali Artuk'a ilk müebbet, ardından haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Kürşat G. ise beraat etti.

    Etiketler: Bursa , Barış Kösa cinayeti , lüks otomobilde infaz , son dakika
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