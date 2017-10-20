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    Eşinin cesedine tecavüz ederken yakaladı!

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 07:28 | Son Güncelleme:

    Bolivya'da korkunç bir olay yaşandı. Doktorların yönlendirmesiyle hayatını kaybeden eşini son kez görmek için morga giden adam içeride bir görevliyi eşinin cesedine tecavüz ederken yakaladı.

    Güney Amerika ülkelerinden Bolivya kan donduran bu olayla sarsıldı. Başkent La Paz’da hayatını kaybeden 28 yaşındaki bir kadın Hospital de Clinicas’taki morga götürüldü.

    Ölümünün üzerinden sadece 1 saat geçtikten sonra genç kadının acılı eşi hastaneye gittiğinde şoka uğradı. Doktorların yönlendirmesiyle morga giden ve eşine veda etmek isteyen adam, kapıyı açınca korkunç bir görüntüyle karşılaştı. İçeri girdiğinde morgda görevli
    Grover Macuchapi isimli adamı eşinin cesedine cinsel istismarda bulunurken yakaladı. Acılı adam, morg görevlisine saldırdı.

    GÖREVLİ GÖZALTINA ALINDI

    Yaşananların ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri ve doktorlar, duruma müdahale etti. Yaşananların ardından 27 yaşındaki erkek hemşire gözaltına alındı. Grover Macuchapi isimli hemşire, hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Etiketler: tecavüz , Ölüm
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