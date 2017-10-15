Eşini ve kızını öldürdü! Her yerde aranıyor...

Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde yaşayan S.Ö. (54), gece saatlerinde geldiği evinde eşi Hanife Ö. ve kızı Esra Ö. ile tartıştı.



Eşini ve kızını tüfekle vurarak öldüren S.Ö, daha sonra Muratpaşa ilçesinde oturan bacanağı O.G'nin evine gitti. Bacanağını da öldürmek isteyen zanlı, başarılı olamayınca olay yerinden kaçtı.



O.G'nin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri yaptıkları araştırmanın ardından S.Ö'nün evine gitti. Ekipler, evde anne ve kızının cesetlerini buldu.

Hanife Ö. ve Esra Ö'nün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre önce emekli olan S.Ö'nün banka kredisiyle ev aldığı ve taksitleri ödemekte güçlük çektiği için bunalıma girdiği iddia edildi.