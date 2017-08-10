Eşini öldüren sanığa önce müebbet, sonra 'tahrikten' 15 yıl hapis

Hazro İlçesi'ne bağlı Çökeksu Köyü'nde 17 Ocak 2011 günü meydana gelen olayda, zihinsel engelli 2 çocuk annesi İpek Tekin, 4 yıllık eşi Kadri Tekin tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Araştırma yapan güvenlik güçleri, İpek Tekin'in 3 ay önce evini terk ederek Kadın Sığınma Evi'ne yerleştiği, koruma altına alındığı, bir süre sonra kaçarak ninesinin Diyarbakır'daki evine geldiği, daha sonra akrabaları tarafından bulunarak barışmak için köye götürüldüğü ve burada eşi tarafından öldürüldüğünü belirledi. Cinayetin ardından teslim olan Kadri Tekin tutuklanırken, hakkında 'Yakın akrabayı öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KAFASINA 5- 6 EL ATEŞ ETMİŞ

İddianamede, Kadri Tekin'in olaydan 3 ay önce evinde yabancı bir erkeği görmesi nedeniyle eşi İpek Tekin ile tartıştığını belirten savcı, genç kadının bu olaydan sonra Kadın Sığınma evine müracaat ettiğini kaydetti. Bir süre sonra ninesinin evine gelen İpek Tekin'in baba ve amcası tarafından köye götürüldüğü belirtilen iddianamede, olay günü Kadri Tekin'in eşi ile görüşmek için kayınpederinin evine geldiği belirtildi. Görüşme sonrasında İpek Tekin'in savcılığa giderek, Kadri Tekin ile ilgili şikayetini geri çektiği ve kayınpederinin Çökeksu Köyü'ndeki evine gittiği ifade edildi. Burada çıkan tartışmada Kadri Tekin'in ruhsatsız tabanca ile eşinin kafasına 5-6 el ateş ettiğini belirten savcı, maktülün burada hayatını kaybettiğini belirtti.

'ELİMDE SİLAHLA 20 DAKİKA BAŞINDA BEKLEDİM'

İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu sanık Kadri Tekin'in yargılaması Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada ifadesi alınan Kadri Tekin, eşi ile 5 yıl önce evlendiklerini belirterek Kendini şöyle savundu:

"3 ay önce eşimi evimizde bir adamla yakaladım. Eşim Kadın Sığınma Evi'ne yerleştirildi. Ben de 2 çocuğumu alıp köye gittim. Eşimi Hazro'ya getirdiklerini duyunca, görüşmek için babasının evine gittim ve barışmak istedim. Kendisi de kabul etti. Sonra babamın evine geldik. Taksiden iner inmez bana dönerek, "Çocuklarımı alıp Diyarbakır'a döneceğim" dedi. Bunun üzerine tartışmaya başladık. O anda eşimi başka bir erkekle gördüğüm aklıma geldi. O sinirle kafasına bir metreden 3- 4 el ateş ettim. Yere düştükten sonra birkaç el daha ateş ettim. Elimde silahla 20 dakika başında bekledim."

Öldürülen İpek Tekin'in annesi Ayşe ve babası Fevzi Yorulmaz ise kızlarının başka bir erkekle yakalanması olayını kabul etmediklerini, damatlarının kızlarına iftira attığını söyledi.

Tanık olarak ifadesi alınan Kadri Tekin'in 7 akrabası aldatmaya ilişkin bazı şeyler duyduklarını söylerken, İpek Tekin'in amcası Abdülkerim Yorulmaz ise böyle bir olayı duymadığını ve Tekin ailesi tarafından yeğenine iftira atıldığını kaydetti.

ÖMÜR BOYU HAPİS 15 YILA İNDİRİLDİ

Esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, Kadri Tekin'e 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi. Mahkeme Kadri Tekin'i bu suçtan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemi mağdurdan kaynaklanan haksız tahrik altında işlediğini belirten mahkeme, oluşan haksız tahrikin derecesine göre cezayı 18 yıla indirdi. Sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışlarını da lehine takdiri indirim sebebi kabul eden mahkeme Tekin'in cezasını 15 yıla indirdi. Sanığı, 'Ruhsatsız silah bulundurmak'tan 1 yıl 15 gün hapis ve 50 gün adli para karşılığı bin lira para cezasına çarptıran mahkeme, bu cezanın ertelenmesine hükmetti.