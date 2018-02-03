Eşini havaya uçurmaya çalıştı 'öldürme kastım yoktu' dedi

Ereğli ilçesinde bir fabrikada çalışan Sezai Ö., boşanma davası açan bir çocuk annesi eşi Yeliz Ö.'nün (40) otomobilinin altına 18 Temmuz 2016’da bomba düzeneği yerleştirdi. Çalıştığı fabrikadan çıkan Yeliz Ö.'nün evine gitmek üzere otomobiliyle yola çıktı. Aracının altından sarkan kabloları fark eden abrikanın güvenlik görevlileri, otomobili durdurdu. Yeliz Ö. ve görevliler, aracın altındaki bomba düzeneğini görünce uzaklaşarak polise haber verdi. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından bomba imha uzmanı düzeneği fünye ile patlatarak etkisiz hale getirdi.

SAHTE SANILDI AMA GERÇEK ÇIKTI

Polis tarafından incelenen bomba düzeneği, üzerindeki oyuncak malzemeler nedeniyle ilk başta sahte sanıldı. Bomba İmha ve İnceleme Şubesi ekipleri incelemede, bombanın gerçek dinamitle hazırlandığı, ateşleme düzeneğinin bulunmadığı ancak herhangi bir statik elektrik halinde bombanın patlayabileceği yönünde rapor tuttu. Gözaltına alından Sezai Ö., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

‘GERÇEKÇİ OLSUN DİYE DİNAMİT KULLANDIM’

Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamenin ardından Sezai Ö. hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada savunma yapan sanık Sezai Ö. şunları söyledi: “Doğrudur ben koydum, koymadım demiyorum. Eşimle boşanma aşamamız vardı. Öldürme kastım kesinlikle yoktu. Çocuğun oyuncak arabalarını söktüm ve onla gelişigüzel yaptım. Sıkıntılı bir boşanma sürecimiz vardı. Ben çocuğumuz olduğu için boşanmak istemiyordum ama o istiyordu. Boşanmamak için böyle bir yola başvurdum. Kesinlikle öldürme kastım yoktu, korkutmak amacıyla çocuğun oyuncak arabalarından yaptığım düzeneği aracına yerleştirdim. Polisler beni aradığında Alaplı'daydım. 20 kilometre uzaktaydım. Öldürme kastım olsa bu kadar uzaklaşmazdım.”

Mahkeme başkanının "Dinamit kullanmışsın. Öldürme kastın yoktu da niye gerçek dinamit kullandın?" sorusunu Sezai Ö., "Gerçekçi görülsün diye dinamit kullandım. Ben kabloları yerleştirdim, gelişigüzel bağladım. Bu şekilde patlayacağını düşünmüyordum. Emniyette bomba yapımını internetten öğrendiğimi söylemedim. Ben oyuncaklardan yaptım. Ben internetten gelişigüzel baktım. Oyuncak arabadan söktüğüm kabloları gelişigüzel bağladım" diyerek cevapladı.

Mahkeme heyeti, Sezai Ö.'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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