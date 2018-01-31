Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Eşini evde istemeyen ailesiyle tartıştı; dehşet saçtı

    Eşini evde istemeyen ailesiyle tartıştı; dehşet saçtı

    DHA
    31.01.2018 - 19:22 | Son Güncelleme:

    KARS’ın Selim ilçesinde Metin Çelik’in (24), iddiaya göre, eşini evde istemeyen ailesiyle tartışırken av tüfeğiyle rastgele ateş açması sonucu, kız kardeşi Funda Çelik (18) yaşamını yitirdi.

    Olay, bugün Selim ilçesinde İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Metin Çelik, eşini evde istemeyen, birlikte yaşadığı annesi ve kız kardeşleriyle tartışmaya başladı. Tartışmasın büyümesi üzerine evde bulunan av tüfeğini alan Çelik, rastgele ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmalar, Metin Çelik’in kız kardeşi Funda Çelik’e isabet etti. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Funda Çelik, kaldırıldığı Selim İlçe Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Acı haberle aile sinir krizi geçirdi. Şüpheli Metin Çelik, polis tarafından gözaltına alınırken, Funda Çelik’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: kars , cinayet , metin çelik , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri