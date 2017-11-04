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    Eşini bıçaklamak isterken babasını öldürdü

    Mehmet Sıddık Yeşilırmak / ESKİŞEHİR İHA
    04.11.2017 - 22:09 | Son Güncelleme:

    Eskişehir'de eşini hedef alarak bıçaklamak isteyen şahıs, araya giren babasını öldürdü.

    İddialara göre, Oruçbey Mahallesi'ndeki ikametlerinde Emrah Ö. (30) ile eşi Meryem Ö. (19) bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın iyice büyümesi üzerine araya Emrah Ö.’nün babası Fahri Ö. (53) girdi.

    Bunun üzerine elindeki bıçağı babasının kalbine saplayan Emrah Ö. olayın ardından kayıplara karıştı. Yaralı olarak Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fahri Ö. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

     

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    Etiketler: Cinayet , Bıçaklama , aile içi şiddet
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