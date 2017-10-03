Eşini av tüfeğiyle öldürüp, tarlaya gömdü

Merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'nde oturan İ.P., geçen cumartesi eşi Havva P.'yi de yanına alarak kayınpederi ve kayınvalidesinin oturduğu merkeze bağlı Yazısöğüt Köyü'ne gezmeye gitti. İddiaya göre, gece arazide dolaşmaya çıkan çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.P. yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini öldürdü. Havva P.'yi bir tarlaya gömen İ.P. daha sonra olay yerinden ayrıldı.



Ertesi sabah teslim olan İ.P. olayı polise anlattı. Durumun bildirilmesi üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Arazide arama yapan jandarma ekipleri, Havva P.'nin toprağa gömülü cansız bedenine ulaştı. İ.P. polis merkezindeki işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edildi. İfadesi alınan İ.P., mahkemece tutuklandı.

Havva P. ise pazar günü öğle vakti Yazısöğüt Köyü'nde toprağa verildi.

Çiftin evli ve 2 çocuk sahibi olduğu belirtildi.